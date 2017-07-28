Pakistan Yargısı Başbakan Navaz Şerif’i Azletti!
Pakistan Anayasa Mahkemesi aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
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Mahkeme heyeti, Şerif ailesine Panama belgeleriyle hakkında kara para aklama ve yurtdışında mülk alma suçlamaları nedeniyle açtığı dava sonucunda Başbakan Navaz Şerif'i görevinden uzaklaştırdı.
Mahkeme ayrıca, Maliye Bakanı Muhammad Ishaq Dar'ı ve Başbakan Navaz Şerif'in damadı MNA Kaptanı Muhammad Safdar Awan'ı görevinden uzaklaştırdı.
Etiketler : Pakistan, Navaz Şerif, azl
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