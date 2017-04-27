Pakistan Sınırında İran Askerlerine Pusu

Ceyşul Adl’den yapılan açıklamaya göre Mircave bölgesi yakınlarında geçiş yapmakta olan konvoya baskın düzenlendi. Hafif silahlar ve patlayıcılar kullanılan operasyonda enaz 20 İran askeri öldürüldü veya yaralandı.

İran’ın Tesnim haber ajansı bu sayıyı 10 ölü olarak verdi.

Ceyşu’l Adl kimdir?

Eski adıyla Cundullah olarak tanınan örgüt İran’daki eziyet gören Sunni halktan kimselerin kurduğu biliniyor. İran içerisinde asılma ve “ibretlik cezalar” nedeni ile örgüt daha kurulduğu ilk yıllarda(2003) merkezini İran’ın Pakistan sınırına Sistan ve Belucistan bölgesine taşımıştı. Asıl amacını İran’da eziyet gören Sunni halka sahip çıkmak olarak açıklayan grup ehli sünnet akidesine mensup. Grubun genç lideri Abdulmelik Rigi 2010 yılında yakalanıp halk arasında cehennem cezaevi olarak anılan “Evin Cezaevi'”ne konuldu. 27 yaşında iken burada asılarak idam edildi.

Bundan sonra daha sert saldırılarla gündeme gelen grup birçok İran askerini kaçırıp şeri mahkeme kurup infaz etti. 2012 yılında grup adını Adalet Ordusu “Ceyşul Adl olarak” değiştirdi. Böylece 2003’de kurulan ve adını 2005’de Zahedan’da Ahmedi Necad’ın konvoyuna saldırı ile duyuran grup 9 yıllık Cundullah sayfasını kapatıp yeni bir sayfa açmıştı. İran’daki ezilen sunni gençlerin katılımıyla sayısı artan grubu İran “batı destekli, istihbarat kurgusu” propagandalarıyla zayıflatmaya çalışıyor. İran buna herhangi bir delil gösteremezken örgüt lideri’ni Duaba’i’de yakalayıp Pakistan’a getiren ve İran’a teslim edenin CIA olduğu biliniyor. Ayrıca İran’ın 2006 yılında yakalanan 6 örgüt mensubunu “El kaide bağlantı olduğu” gerekçesi ile Amerika’ya teslim ettirdiği iddia ediliyor.

Kaynak: Fetih Medya