Pakistan İlk Kez Denizaltıdan Füze Denemesi Yaptı

Pakistan’ın, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulunduğu bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 450 kilometre menzilli “Babur-3” füzesinin, Hint Okyanusu’nda bulunan yeri belirtilmeyen bir denizaltıdan “başarılı” bir biçimde fırlatıldığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, füzenin Pakistan’ın caydırıcılık gücüne katkı sağlayacağı kaydedildi.

“Babür-3” füzesi denizden, geçtiğimiz ay test edilen “Babür-2” ise karadan fırlatılma özelliğine sahip.