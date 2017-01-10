Pakistan İlk Kez Denizaltıdan Füze Denemesi Yaptı

»Ana Sayfa»Pakistan
10.01.2017 18:22
Pakistan İlk Kez Denizaltıdan Füze Denemesi Yaptı
Pakistan’ın, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulunduğu bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 450 kilometre menzilli “Babur-3” füzesinin, Hint Okyanusu’nda bulunan yeri belirtilmeyen bir denizaltıdan “başarılı” bir biçimde fırlatıldığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, füzenin Pakistan’ın caydırıcılık gücüne katkı sağlayacağı kaydedildi.

“Babür-3” füzesi denizden, geçtiğimiz ay test edilen “Babür-2” ise karadan fırlatılma özelliğine sahip.

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