Pakistan İlk Kez Denizaltıdan Füze Denemesi Yaptı
Pakistan’ın, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulunduğu bildirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 450 kilometre menzilli “Babur-3” füzesinin, Hint Okyanusu’nda bulunan yeri belirtilmeyen bir denizaltıdan “başarılı” bir biçimde fırlatıldığı bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada, füzenin Pakistan’ın caydırıcılık gücüne katkı sağlayacağı kaydedildi.
“Babür-3” füzesi denizden, geçtiğimiz ay test edilen “Babür-2” ise karadan fırlatılma özelliğine sahip.
Etiketler: pakistan
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pakistan İlk Kez Denizaltıdan Füze Denemesi YaptıPakistan’ın, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulunduğu bildirildi.
Pakistan’da 27 Kişi Sahte İçkiden Öldü!Pakistan’da, Noel kutlamaları sırasında 27 kişinin, sahte içki içtiği için öldüğü açıklandı.
Pakistanlı Öğrenciler Halep İçin Ayağa KalktıHalep’te devam eden ve insanlığın vicdanını sızlatan çatışmalar için Pakistanlı öğrenciler de isyan etti. Pakistan’da üniversite öğrencileri ve medrese talebeleri ülke genelinde eylemler yaparak Halep’te devam eden katliamları kınadılar.
Pakistan 700 Kilometre Menzilli Füze Denemesi YaptıPakistan, hedefi karada ve denizde vurabilen orta menzilli güdümlü füze denemesinde bulundu.
Pakistan’da Ordu ve Siyaset İlişkisiPakistan’da haftalar süren spekülasyonların ardından ordunun üst kademesine atamalar yapıldı.
RÖPORTAJ
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle Mükelleftir
- Kontrollü Darbe, Kontrolsüz Kemalist Kadrolar
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Almanya’da Müslümanlara Karşı Teknolojik 'Yahudi Yıldızları' Geliyor
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Filistinli es-Salihi Annesinin Gözü Önünde Katledildi!
- Euro 4 Lirayı Aştı
- Rus Siyasetçinin İncirlik Üssü Beklentisi
- Belçika'da Müslümanlar Tehdit Olarak Görülüyor
- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün Önünde Çatışma Çıktı!
- Ekmeğini Atlı Kızakla Kazanıyor
- Rusya: ABD, İdlib’de 20’den Fazla Sivili Katletti
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Ekmeğini Atlı Kızakla Kazanıyor
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- Mazlum-Der Mardin Şubesi Başkanından Tepki İstifası
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- Dolar/TL Rekorunu 3,7387'ye Taşıdı
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- İHH ve Avcılar Emniyeti 100 Suriyeli Çocuğu Okullu Yaptı
- ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e Taşınması Senaryosu
- Milyonerlere 6 Bin Kişi Daha Eklendi!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim