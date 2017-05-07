Pakistan-Afganistan Sınırında Patlama
Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın kişinin öldürüldüğü bildirildi.
A+A-
Pakistan-Afganistan sınırındaki kontrol noktalarında eşzamanlı çatışmalar meydana geldi. Beş kontrol noktasında aynı anda yaşanan çatışmalarda kontrol noktaları yerle bir edildi.
Patlamada 50 Afgan askerinin hayatını kaybettiği 100'den fazlasının da yaralandığı açıklandı.
Etiketler : pakistan, afganistan, patlama
HABERE YORUM KAT