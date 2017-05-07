İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. AFGANİSTAN

  4. Pakistan-Afganistan Sınırında Patlama
Pakistan-Afganistan Sınırında Patlama

Pakistan-Afganistan Sınırında Patlama

Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın kişinin öldürüldüğü bildirildi.

A+A-

Pakistan-Afganistan sınırındaki kontrol noktalarında eşzamanlı çatışmalar meydana geldi. Beş kontrol noktasında aynı anda yaşanan çatışmalarda kontrol noktaları yerle bir edildi.

Patlamada 50 Afgan askerinin hayatını kaybettiği 100'den fazlasının da yaralandığı açıklandı.

 

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT