‘Özgürlük Direnişle Gelecek’

İşgalci İsrail ablukası altında Filistin halkı direnişini sürdürüyor. Filistin Milletvekili Seyid Abu Musamih, Filistin için dünyadaki Müslümanların birleşmesi gerektiğini belirterek, “Mescid-i Aksa için Müslümanlar sokaklara döküldü ve İsrail ablukası kalktı. Aksa için yapılan direnişin Filistin için de sürdürülmesi gerekiyor. Müslümanlar bunu başarırsa Filistin kurtuluşa erecek” dedi.

SİYONİZM TAPINAĞI PLANI

Musamih, “İşgalci Siyonizm 2020 yılına kadar Filistin topraklarından 665 kilometrekarelik alanı Filistin halkından tamamen temizlemek istiyor. Bu işlem Mescid-i Aksa çevresinde yapılacak. Böylece Aksa çevresi Filistinlilerden temizlenerek İsrail’in daha rahat hareket etmesi isteniyor. Mescid-i Aksa ablukası genişleyecek ve Müslümanların ilk kıblesi yıkılacak. Aksa’nın yerine Siyonizm tapınağı inşa edilecek. Proje yapılmaya başlandı. Uluslararası kamuoyu destek veriyor. Yapılan haberlerde Kudüs’ün Yahudi şehri olduğu belirtilerek dünya kandırılmaya çalışılıyor. İşgalci İsrail'in Filistin’den bir avuç toprak almasına izin vermeyeceğiz” dedi.

BATILILAR İŞGALİ DESTEKLİYOR

ABD, Birleşmiş Milletler ve batı ülkelerinin İsrail’e destek verdiğini söyleyen Musamih, “Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İşgale verilen desteklerle abluka genişliyor. Askeri ve maddi yardımlar sayesinde işgalin hızı arttırıldı ve önü alınamaz bir hal almaya başladı. Buna dur demeliyiz. Dünya nasıl İsrail’e destek veriyorsa Müslüman ülkeler de Filistin’e destek vermelidir” dedi. Filistin halkı İsrail uçak ve tanklarına sapan ve taş karşılık verdiğini belirten Musamih, “İşgale karsı Filistin halkı sessiz kalmayarak direniş gösterdi. Topraklarını sapan ve taşla korumak isteyen halka tank ve kurşunlarla karşılık verildi. Aksa davasında her gün birden fazla kişi şehit düşüyor. Sırf Mescid-i Aksa’da namaz kılmak istediği için insanlar katlediliyor. Batı, İsrail’in katliamlarını meşrulaştırarak, Filistin’e karşı tutumunu destekliyor” diye konuştu.

TÜRKİYE GİRİŞİMLERDE BULUNDU

Barışa giden yolun diyalogdan geçtiğini kaydeden Musamih, şöyle devam etti: “İşgal projeleri sonlanmalı. BM, Filistin’in sesini duymalı. Özgürlük direnişle gelecek. Kudüs ve Filistin meselesi İslam davasıdır. Müslümanlar birlikte hareket etmeli ve ikili bağlarını korumalı. Kudüs için Türkiye girişimlerde bulunuyor. Bu duruşu diğer Müslüman ülkelerin de göstereceğine inanıyoruz.”

Kaynak: Yeni Şafak