Özgür Üniversiteli "Kudüs ve Ezan Yasağı" Dosyası İle Çıktı

Özgür Üniversiteli Dergisinin 41. sayısı çıktı.

Özgür Üniversiteli Dergisi Kudüs ve Ezan Yasağı dosya konusu ile okurlarının karşısına çıkıyor. Harmancı yazısı ileKudüs sevgisi dile getiriliyor. Özgür üniversiteli gençlerin Kudüs aşkı ile büyüdüklerini ve bu aşka hiçbir gücün mani olamayacağını hiçbir gücün Kudüs’teki ezan sesini kısamayacağını belirtiyor harmancı. Ve dergi bu sayısında okurlarını Nuri Pakdil ile buluşturuyor. Hakan Taşkın’ın Nuri Pakdil ile yapmış olduğu röportaj dergide Kudüs’ün Yürek İşçisi başlığıyla yerini alıyor.

Derginin bu sayısında foto-dize bölümünde Çetin Aldemir’in çekmiş olduğu kareyi “Bütün aşklarımı yüreğime gömerek göçüyorum bu şehirden” vecizesi süslüyor.

Korkunun Mahzeninde Bir Adam başlıklı hikâye ile Meryem Güntaş kaleminin sınırlarını aşıp ezanı yasaklayan zihniyetin karşısında harflerin cesaretiyle en başta yerini alıyor. Sezen Ergün Atli, Bahadır Bayram, Eyüp Yasin Kozluklu bu sayıda dosya konusuyla alakalı yazılarıyla okur karşısına çıkıyor. Bu sayının Kudüs şairleri Zeynep Sevgi Ocakhanoğlu, Sena Parlar, Ubeyd Abdullah Kaya, Mehmet Can Artuk oluyor.

Merve Sönmezler bu sayıda Kudüs çizimiyle dergiye renk katanlardan. Musa Süslü, kısa bir süre sonra yapılacak olan LYS sınavı için Özgür Üniversiteli olacak kardeşlerine tecrübelerinden yararlanarak tavsiyelerde bulunuyor.

Canan Kancı Efe ve Çetin Aldemir dizeleriyle okurlarını duygulandıracak ve düşündürecek şairler olarak öne çıkıyor bu sayıda. İrem Çiftçi şahit olduğu bir olaydan esinlenerek okurlara gülümsemenin kıymetini aktarıyor.

Meryem Beyza Sevim ve Ahmet Laçin bu sayının öykü yazarları olarak karşımıza çıkıyor.

Muhammed Azad Doruk, 41. Sayısında dergide Kamal Tabrizi’nin yönetmenliğini yaptığı ve İran yapımı olan Şeyda filminin kritiğini yapıyor.

Derginin bu sayısında Yeryüzü Apartmanı’nın sakinleri; Şervan Encü, Furkan Doğan, İbrahim Kaşuş, Hudey lHuşlemun oluyor.