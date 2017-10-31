Özgür Gündem Davasında İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı İçin Tahliye Kararı

Dava Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün (31 Ekim 2017) saat 10:00'da başladı. Gazetenin Yayın Danışma Kurulu Üyeleri Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Bilge Aykut, Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali, Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ve Yazar Eren Keskin’in yargılandığı davada tutuklu yargılanan Kızılkaya 441 gün, Sancılı ise 301 gün sonra 5’inci defa mahkemeye çıktı.

Duruşmada ara kararını veren mahkeme İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı'nın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 6 Mart'ta.