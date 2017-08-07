Özgür-Der'li Kız Üniversite Öğrencileri Kampta Buluştu

Sunuculuğunu Seyhan Gök'ün yaptığı açılış programı, Canan Yerlikaya'nın okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ve meali ile başladı.

Özgür-Der'in genel faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından Zeynep Narin'in selamla konuşması ile devam etti.

Diyarbakır Özgür-Der Üniversite Sorumlusu Zeynep Narin, etkinliğin, beraberliğin artırmasına ve hayırlara vesile olması duasında bulundu, kamp programımın işleyişi hakkında bilgi verdi .

Program sonunda tanışan öğrenciler geldikleri şehirlerde ne tür etkinlikler eylemler yapıldığına dair kısaca bilgi verdi .

ABDULLAH YILDIZ: BUNALDIĞINDA İÇİNE KAPANAN DEĞİL, SECDEYE KAPANANLARDAN OLMAYILIZ

Kampın ikinci günü, doğa yürüyüşüyle başladı. Araştırmacı-Yazar Abdullah Yıldız, seminer öncesi kamp mescidinde hutbe verip öğrencilere cuma namazı kıldırdı. Cuma namazı sonrası konferans salonunda "Modern Zamanda İbadet" konulu seminerinde Abdullah Yıldız, ibadetlerde titiz davranılması gerektiğini belirtti. Özellikle namazın önemine dikkat çeken Yıldız, ibadetlerimizin hayatımızı şekillendirmesi gerektiğini vurguladı. "Zarfa önem verip mazrufa önem vermeyen haz ve hız çağında yaşadığımızı" vurgulayan yazar, ahlaki yozlaşmaya karşın imanımızı, namazımızı tazelememiz gerektiğini belirtti. Yıldız, bunaldığı zaman içine değil secdeye kapanan müminler olmamız gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE MÜSLÜMAN KADININ GELİŞİM SÜRECİ

Akşam saatlerinde ise Arastirmeci-yazar Zehra Türkmen'in "Türkiye'de Müslüman Kadının Gelişim Süreci" konulu semineri ile devam edildi.

Zehra Türkmen konuşmasında geçmişten günümüze kadınIn İslami gelişimi üzerinde durdu. Türkiye'de İslami gelişim sürecinde kadın başlığı üzerinden konuyu irdeleyen Türkmen, Müslüman kadının aşması gereken imtihanlar üzerinde durdu. Modernizmin toplumun diğer tüm kesimleri gibi kadın üzerinde de etki ettiğine değinen Türkmen, kadının İslami kimliğine vurgu yaptı. Modern söylemlerdeki feminist yaklaşıma değinen Türkmen, "modern sistemin ürünü olan feminist söylemler Müslümanlar tarafından hiçbir şekilde savunulamaz" dedi.

Seminerden sonra Ümmet Gecesi düzenledi. Suriye, Filistin özelinde İslam coğrafyasında yaşanan zulümler anlatılıp ilgili videolar izletildi. Suriye'de inşa edilecek Yetim Köyü için infaklar toplandı.

Kaynak: Yöneliş-Haber