Özgür-Derli Gençler Harçlıklarını Yetimlere Bağışladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Diriliş Kampı’nda 3-8 Temmuz tarihinde kamp yapan yaklaşık 400 kişilik Özgür-Derli ortaokul ve lise öğrencisi genç, yanlarında getirdikleri harçlıklarını burada alışveriş yapmak yerine Suriye’de yetimler için yapımına başlanan ve Özgür-Der’in de destek verdiği Yetim Köyü’ne bağışladı.

Gençlerin bahşettiği harçlıkların toplamı olan 8 bin 195 lira tutarındaki para konuyla ilgilenen yetkililere teslim edildi.

Özgür-Der’in de katkılarıyla Fetih-Der tarafından Suriye-Türkiye sınırında inşası planlanan “Abdulhamid Han Yetim Yaşam Merkezi”nin inşasına devam ediliyor.

Projeye katkı sunmak için aşağıdaki afişte yazılı olan bilgileri inceleyebilirsiniz:

Projenin detayları >>>

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Proje inşaatından kareler: