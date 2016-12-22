Özgür-Der’in Suriye’ye Un Yardımı Devam Ediyor

Özgür-Der, “Her Evden Bir Çuval Un” kampanyası kapsamında un yüklü 4 tırı daha Suriye’ye gönderdi. Ayrıca "Her evden 2 battaniye" sloganıyla bir de battaniye kampanyası başlattı.

Özgür-Der, Suriye’de yaşanan ekmek krizi dolayısıyla başlattığı “Her Evden Bir Çuval Un” kampanyası kapsamında un yüklü 4 tırı daha Suriye’ye ulaştırdı. Özgür-Der'in Bartın, Bingöl, Diyarbakır şubeleri ve Almanya’da faaliyet yürüten İrşad Kitabevi’nin katkılarıyla temin edilen unların dağıtımına direnişin kontrolündeki bölgelerde başlandı. “Her Evden 2 Battaniye” Kampanyası Başladı Özgür-Der ayrıca müşahede olunan çetin kış şartlarını dikkate alarak Suriyeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere battaniye kampanyasına da başladı. Kış dönemi boyunca devam edecek battaniye kampanyasına sizler de aşağıdaki irtibat numaraları veya hesap numarası üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.