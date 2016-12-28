Özgür-Der’in Suriye'ye Gönderdiği Battaniyelerin Dağıtımına Başlandı

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28.12.2016 02:46
Özgür-Der’in Suriye'ye Gönderdiği Battaniyelerin Dağıtımına Başlandı
Özgür-Der’in “Kardeşlerimiz Üşümesin! Her Evden İki Battaniye” kampanyası kapsamında başlattığı battaniye yardımının ilk partisi Suriye’ye ulaştırıldı.

Kampanya kapsamında Özgür-Der üye ve gönüldaşlarının bağışlarıyla temin edilen battaniye yüklü bir tır Suriye’ye gönderildi.

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Ayrıca daha önce ilan edilen un kampanyası kapsamında Ankara Özgür-Der’in temin ettiği un yüklü bir tır da bu kampanyanın son partisi olarak Suriye’de muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde bulunan fırınlara ulaştırıldı.

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Özgür-Der’in “Kardeşlerimiz Üşümesin! Her Evden İki Battaniye” battaniye kampanyası kış sezonu boyunca devam edecek.

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