Özgür-Der’in Suriye'ye Gönderdiği Battaniyelerin Dağıtımına Başlandı
Özgür-Der’in “Kardeşlerimiz Üşümesin! Her Evden İki Battaniye” kampanyası kapsamında başlattığı battaniye yardımının ilk partisi Suriye’ye ulaştırıldı.
Kampanya kapsamında Özgür-Der üye ve gönüldaşlarının bağışlarıyla temin edilen battaniye yüklü bir tır Suriye’ye gönderildi.
Ayrıca daha önce ilan edilen un kampanyası kapsamında Ankara Özgür-Der’in temin ettiği un yüklü bir tır da bu kampanyanın son partisi olarak Suriye’de muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde bulunan fırınlara ulaştırıldı.
Özgür-Der’in “Kardeşlerimiz Üşümesin! Her Evden İki Battaniye” battaniye kampanyası kış sezonu boyunca devam edecek.
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