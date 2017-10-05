Özgür-Der’den Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Yardım

Özgür-Der Suriye’nin Kemmune bölgesi ve İHH’nın inşa ettiği Rahmet Yetim Köyü’nde 55 şehit ailesi ve yetim çocuklara yönelik gıda yardımında bulundu.

Özgür-Der, geçtiğimiz hafta da Fetih-Der ile birlikte 3000 bin adet gıda kolisi ile 1 tır suyu saldırı ve kuşatma altındaki İdlib’e ulaştırmış ve bu yardımlar bombalanan mahalle ve köylerde dağıtılmıştı.