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Özgür-Der’den Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Yardım

Özgür-Der’den Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Yardım

Özgür-Der Suriye’nin Kemmune bölgesi ve İHH’nın inşa ettiği Rahmet Yetim Köyü’nde yardım dağıtımında bulundu.

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Özgür-Der Suriye’nin Kemmune bölgesi ve İHH’nın inşa ettiği Rahmet Yetim Köyü’nde 55 şehit ailesi ve yetim çocuklara yönelik gıda yardımında bulundu.

 

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Özgür-Der, geçtiğimiz hafta da Fetih-Der ile birlikte 3000 bin adet gıda kolisi ile 1 tır suyu saldırı ve kuşatma altındaki İdlib’e ulaştırmış ve bu yardımlar bombalanan mahalle ve köylerde dağıtılmıştı.

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