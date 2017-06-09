Özgür-Der'den Katar’a Yönelik Ablukayı Protesto Çağrısı

Konuyla ilgili Özgür-Der tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Yaşadığımız coğrafya her anlamda zor günlerden geçmekte. Bir yandan emperyalizmin taşeronu örgütler kendilerine sağlanan imkânların verdiği güçle hareket ederken öte yanda emperyalizmin işbirlikçisi despotik rejimler aldıkları kararlarla bir kez daha Müslüman halkların ve İslami Hareketlerin düşmanı olduklarını ortaya koyuyorlar.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği ve Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’in Katar’ı boğma harekâtı emperyal güçleri memnun etmiş gözüküyor. İhvan-ı Müslimin’e, Hamas’a Suriye İslami direnişe destek veren Katar’ı siyasi-ekonomik-askeri yönden kuşatmaya yönelik politikaları protesto için yarın (Cumartesi) 15.00’te 4. Levent Metro Durağı Önünde buluşarak Suudi Arabistan Konsolosluğuna yürüyoruz.

Türkiyeli Müslümanlar olarak başta Hamas ve İhvan-ı Müslimin olmak üzere İslami Hareketlere “terörist” yaftası yapıştırılması girişimlerini kınamak ve mazlumlara destek verdiği için cezalandırılmaya çalışılan Katar’ın yanında olduğumuzu ilan etmenin sorumluluğumuzun gereği olduğuna inanıyor; basın mensuplarını da etkinliğimizi takip etmeye çağırıyoruz.