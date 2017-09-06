Özgür-Der’den Arakan Müslümanlarına Kurban Desteği

Kurban bayramına yakın bir zamanda Myanmar hükümeti ve bağlı Budist çetelerin zulmüne maruz kalan Arakan Müslümanlarının dramı gündeme damgasını vurdu. Vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlayan bu dram karşısında Kurban kampanyasına Arakan’ı da ekleyen Özgür-Der, üye ve gönüldaşlarının bahşettiği 25 adet kurbanı Bangladeş’e göç eden mahrum Arakan Müslümanlarına ulaştırdı.

Rabbimizden kurbanlarını Arakan Müslümanlarına gönderen kardeşlerimizin sa’yini makbul kılmasını ve Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı dramı daha fazla gündemleştirme ve temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki insani yardım çalışmalarını bereketlendirmesini niyaz ederiz.