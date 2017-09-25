Özgür-Der ve Fetih-Der’in Arakanlı Müslümanlara Desteği Devam Ediyor

Özgür-Der ve Fetih-Der’in katkılarıyla 14-21 Eylül tarihleri arasında Arakanlı Müslümanların kaldığı Bangladeş’teki kamplarda şuana kadar 1.300 kişilik elbise, 2. 200 kişilik gıda, 1000 adet çadır ve 2000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Kamplarda ayrıca 300 kişiye dönük sağlık taraması ve ilaç yardımı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Haksöz-Haber’e açıklamada bulunan yetkililer 50 adet su kuyusu, 1 okul, 1 medrese ve 1 mescit projesi kapsamında yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek duyarlı üye ve gönüldaşlarının katkılarını beklediklerini söylediler.