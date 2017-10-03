Özgür-Der ve Fetih-Der’den İdlib’e 3000 Koli Gıda Yardımı
Rusya, İran ve Esed güçlerinin ağır hava saldırı altında olan İdlib’e Özgür-Der ve Fetih-Der 3000 gıda koli ile 1 tır su gönderdi.
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Astana anlaşma sonrası Rusya ve Esed güçlerinin yoğun hava saldırıları altında olan İdlib’te acil gıda ve ihtiyacı oluştu. Özgür-Der ve Fetih-Der bu kapsamda süren yardımlarının yanında acil olarak 3000 bin adet gıda kolisi ile 1 tır suyu İdlib’e ulaştırdı. Yardımlar bombalanan mahalle ve köylerde dağıtıldı.
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