Özgür-Der ve Fetih-Der’den İdlib’e 3000 Koli Gıda Yardımı

Astana anlaşma sonrası Rusya ve Esed güçlerinin yoğun hava saldırıları altında olan İdlib’te acil gıda ve ihtiyacı oluştu. Özgür-Der ve Fetih-Der bu kapsamda süren yardımlarının yanında acil olarak 3000 bin adet gıda kolisi ile 1 tır suyu İdlib’e ulaştırdı. Yardımlar bombalanan mahalle ve köylerde dağıtıldı.