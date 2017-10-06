Özgür-Der ve Fetih-Der’den El-Bab'a 1000 Koli Gıda Yardımı

Özgür-Der ve Fetih-Der Suriye’deki yardım faaliyetlerine devam ediyorlar.

İdlib’de son günlerde yoğunlaşan Rus saldırılarının doğurduğu acil ihtiyaçlara binaen bölgeye 3000 gıda kolisi ile 1 tır su yardımı ile destek olan Özgür-Der ve Fetih-Der, son olarak da El-Bab’da yardım dağıtımını gerçekleştirdi.

Fetih-Der ve Özgür-Der üye ve gönüldaşlarının katkılarıyla temin edilen gıda yüklü 1000 koli El-Bab’da Türkiye’nin kurduğu Mahalli Meclis ile birlikte şehid aileleri ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.