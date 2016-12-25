Özgür-Der Van Şubesinde Zaaflarımız ve Sorumluluklarımız Konuşuldu

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25.12.2016 00:40
Özgür-Der Van Şubesinde Zaaflarımız ve Sorumluluklarımız Konuşuldu
Özgür-Der Van Şubesi bu yılki aylık seminerlerin ilk konusu olan “Zaaflarımız ve Sorumluluklarımız” konusunu Şefik Sevim’in sunumuyla Gençlik Merkezi konferans salonunda gerçekleştirdi.

Program şube başkanı Hayati Beyde’nin bu yılki etkinlikler hakkında bilgi vermesi ve Kur’an tilavetiyle başladı. Konuşmacı Şefik Sevim sözlerine, insanoğlunun en güzel bir biçimde yaratılmıştır bozulma arızi bir durumdur, hata yaparız hukuk bunun için vardır fakat bizim zaaflarımız başka Müslümanların insani ve islami sorumluluklarını ifadaki motivasyonunu bozuyorsa bu bir vebaldir diyerek başladı.

Sevim konuşmasını şu ana başlıklar etrafında şekillendirdi; zaaflar ağırlıklı olarak gayr-i tabii süreçlerden ortaya çıkar ve zaaflar, toplumsal şahitliği zehirleyen bir sorundur. Sevim çözüm noktasında ise hikmetli istişare, uyarı, eleştiriye açık olma, muhakeme, mütevazılık ve tahammül etme gibi hasletleri vurguladı.

En Temel Zaaflarımız;

Şefik Sevim içinde bulunduğumuz çağda Müslümanların en temel zaafları olarak, tebliğ geleneğinin zayıflaması, sanal alem girdabı, itikat ve istikamet belirlemede ifrat ve tefrite kaçma, Müslüman aile fertlerinin bir davanın müntesipleri, birbirlerinin dostu ve dava arkadaşları olamama sorunu, entelektüel yoğunlaşmaya karşı ameli damarımızın zayıflaması, mazeret arama sorunumuz, kendi bölgemizi tanımama örfi damarımızın zayıflığı gibi can alıcı noktalara değinerek her bir başlığı örneklerle açıkladı.

Her bir müslümanın kendi nefsinde ve ümmet genelinde zaaflarımızdan kurtulabilmemiz için önemli sorumluluklarımızın olduğunu vurgulayan Sevim bu konuda; Bir zulüm görürseniz onu önce elinizle engelleyin, yapamıyorsanız dilinizle engelleyin, bunada gücünüz yetmiyorsa kalpten buğz edin, tabi bu imanın en alt tabakasıdır, Hadis-i şerifi çerçevesinde sorumluluğun imanla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. İmanımız sahada kendini izhar edemiyorsa, rengini hayata veremiyorsa, imanda olması gereken o muharrik güç, o cevvaliyet doğal olarak sorgulanır hale gelecektir.

İnsan Olmak Sorumlu Olmaktır;

Sevim; “Ünsiyet kavramından gelen insan hayatın vaki gerçekliğinde sorunlara yaklaşarak konforundan uzaklaşarak, hayata dokunarak, müdahil ve müşahid bir tavırla bir duruş sergilemesidir esas olan. Gerek Türkiye’nin tarihsel ve sosyal süreci gerekse ümmetin vaki durumu mü’min gençleri hayati anlamda bir sorumlulukla yüzleştirmektedir. Her tür kirli küresel hesap sorumluluk azmimizi kamçılamalıdır çünkü fitne ithalatçılarına fırsat vermemenin yolu sorumluluğu kuşanmaktan geçer. Sevim bu konuda son olarak kim ki sorumluluklarını yerine getirmezse, Allah sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren bir toplum var etmeye muktedirdir” dedi.

Program son olarak evlilik, çocuk eğitimi ve islam ümmetinin çekirdeğini oluşturan aile mefhumu gibi konularda dinleyicilerden gelen soru-cevap faslıyla son buldu.

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Haber: Ali Ekber Çiftçi
Fotoğraf: Musab Gültepe

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