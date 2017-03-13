Özgür-Der Van Şubesinde “Müslüman Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu

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13.03.2017 20:14
Özgür-Der Van Şubesinde “Müslüman Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
Özgür-Der Van Şubesinin aylık seminerler dizisinde “Müslüman Şahsiyetin İnşası” konusunu Van Merkez İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya’nın sunumuyla gerçekleştirildi.

Program, Muğdat Baran’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Özgür-Der Van Şubesi Başkanı Hayati Beyde’nin selamlama konuşmasının ardından sözü Rıdvan Kaya aldı.

Rıdvan Kaya “Müslüman Şahsiyetin İnşası” noktasında özetle şunları ifade etti; İçinde bulunduğumuz dünya tevhit ve adaletin hâkim olduğu bir dünyadan ziyade ifsadın, yozlaşmanın hâkim olduğu bir dünyadır. Bu noktada Müslümanlara düşen vazife ifsadı, yozlaşmayı, adaletsizliği düzeltmek, ıslah etmektir. Bu ağır bir sorumluluktur ciddi bir iddiadır bu yükün altından kalkma söyleminde olanlar birçok yönden sığlık içindeler. Hayatımızı Kur’an’a uydurarak bu sığlıktan kurtulabilir ve iddia ettiğimiz gibi dünyayı değiştirme noktasında mücadele edebiliriz. Akidemizi hayatımıza uydurma eğiliminde olursak kendimize zulmetmiş oluruz.

Kaya; Söz ile pratiğin uyumu noktasında, Rabbimiz Saff suresinde; Ey iman edenler, ne diye yapmayacağınız şeyi söylersiniz?  İkazında bulunuyor bu ikaz çerçevesinde emrolunduğun gibi dosdoğru ol düsturuyla hareket etmemiz gerekir. Bu mücadele uzun soluklu ve bütüncül bir mücadeledir. Rabbimiz bizi sefer noktasında sorumlu tutuyor seferden kaçmak mücadeleden yorulmak Allah’ın rızasını arzulayan Müslümanların bir şiarı olmamalıdır. Mücadele içerisinde birbirimizle cedelleşmeden sabır ve sebat ile derinlikli bir bilgilenme içine girerek ve bu bilgilenmeyi de sahada hayatımıza uygulayarak Rabbimize layık bir kul olma görevimizi yerine getirebiliriz.

Rıdvan Kaya konuşmasının ardından dinleyicilerden gelen soruları cevapladı, program sonunda birde kermes etkinliği düzenlendi.

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Haber: Musab Gültepe
Fotoğraf: Ali Ekber Çiftçi

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