Özgür-Der Tatvan Şubesinde Bayramlaşma

Misafirlerin Ramazan ayına ve bayrama dönük fikir ve duygularını belirtmelerinin ardından gündem değerlendirmesi yapıldı.

Özgür-Der Tatvan Şube Başkanı Özcan Taşcan; Ramazan ayı içerisinde her gün iftar öncesi Kur'anı-kerim meali okunduğunu, iftar sonrası ise cemaatle teravih namazının edâ edildiğini ayrıca Tatvan'da ikamet eden yüz elli kadar aileye kumanya paketi dağıtıldığını, Suriyeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere genel merkeze nakdi yardım gönderildiğini belirtti.

Bu bakımdan bereketli bir Ramazan'ı geride bıraktıklarını ifade eden Taşcan, Kur'an ayı olan ramazanın tüm hayatımıza Kur'anı-Kerim'i taşımamıza vesile olması dua ve temennisinde bulundu.