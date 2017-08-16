Özgür-Der Tatvan Şubesi Üye ve Gönüllüleri Yaz Kampında Buluştu

Kamp alanına yerleştikten sonra kampın işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı. Kampın ilk günleri yüzme ve sportif faaliyetler ile film izleme etkinliği yapıldı. Çeşitli etkinlikler ile kamp alanına çok kısa bir sürede adapte olundu.

Ayrıca ‘’İslami Mücadele Sürecinde Kazanım ve Zaaflarımız’’ başlıklı konuşmalar yapıldı. Kamp boyu; tanışma, etkinlikleri paylaşma gibi güzel diyaloglar yaşandı. Derneğin yıl boyunca yaptığı çalışmalar değerlendirilip, önümüzdeki yılın planlanması hakkında konuşuldu. Kampın son gününde yapılan kamp değerlendirmesinde ise şu hususlara değinildi:

İlk defa yapılan kampın olumlu ve güzel geçtiği, önümüzdeki yıllarda da sürenin daha uzun olması ve içeriğin daha zengin olması gerektiği söylendi. Kardeşlik kampının bizlere hayırlar getirmesi ve cemaat olma bilinci kazandırmasını temenni ediyoruz.