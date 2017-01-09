Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı

Özgür-Der’in Suriyeli kardeşlerimize yönelik yardım faaliyetleri devam ediyor. Son olarak şehit aileleri ve yetimlere teslim edilmek üzere 2 tır battaniye bölgeye gönderildi.

“Kardeşlerimiz Üşümesin!” spotuyla devam eden battaniye kampanyası kapsamında Özgür-Der gönüllülerinin bağışlarıyla temin edilen 2 tır battaniye Halep kırsalı, idlib ve Atme’deki şehit ve yetim ailelerine dağıtılmak üzere Suriye’ye gönderildi. Devam etmekte olan battaniye kampanyasına sizler de aşağıdaki hesap numarası veya iletişim numaraları üzerinden irtibat kurabilir, katkıda bulunabilirsiniz.: