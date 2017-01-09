Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı

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09.01.2017 12:51
Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
Özgür-Der’in Suriyeli kardeşlerimize yönelik yardım faaliyetleri devam ediyor. Son olarak şehit aileleri ve yetimlere teslim edilmek üzere 2 tır battaniye bölgeye gönderildi.

“Kardeşlerimiz Üşümesin!” spotuyla devam eden battaniye kampanyası kapsamında Özgür-Der gönüllülerinin bağışlarıyla temin edilen 2 tır battaniye Halep kırsalı, idlib ve Atme’deki şehit ve yetim ailelerine dağıtılmak üzere Suriye’ye gönderildi.

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Devam etmekte olan battaniye kampanyasına sizler de aşağıdaki hesap numarası veya iletişim numaraları üzerinden irtibat kurabilir, katkıda bulunabilirsiniz.:

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