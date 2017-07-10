Özgür-Der Orta ve Lise Gençliği’nin Kampı Sona Erdi

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Özgür-Der kampı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Servetiye Tepesi’nde kız ve erkek gruplar için ayrı ayrı ahşap malzemeyle inşa edilip düzenlenen Diriliş Kampı’nda 200’er kız ve erkek, toplam 400 öğrenci ile gerçekleştirildi.

Ağırlıklı olarak İstanbul, Batman, Diyarbakır şehirleri yanında Bartın, Tatvan, Ankara, Sakarya, Bursa, Yalova, Muş, Van, Bingöl, Adana, Isparta, İzmir, Erzurum, Ereğli, Kocaeli, Balıkesir, Konya, Sivas illerinden gelen öğrencilerle; kız kampının 24, erkek kampının 13 yönetici öğretmeni ve kamp sorumluları Zehra Türkmen ve Ramazan Çelikal’ın yönetiminde gerçekleşen kamp temmuz ayının ilk haftası sonunda tamamlandı.

Kamp süresince hem kız öğrencilere hem erkek öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından seçilen ve eğitilen kamp görevlisi kız ve erkek öğretmenler “lider” olarak kamp işleyişi hakkında rehberlik yaptı. Lider görevliler öğrencilere okçuluk, matrak, macera parkı, doğa yürüyüşü, survivor, paintball oyun ve uygulamalarında yardımcı oldular. Kampta acil durumlar için sürekli ambulans bekletildi.

Kızlar için yapılan Diriliş 1 kampından 8 kişilik bungalov evlerde kalan öğrencilere gün içinde Özgür-Der rehber öğretmenleri sabah saatlerinde gençlerimizin İslami kimlikleriyle sosyalleşmesine dönük çeşitli güncel ilmihal çalışmaları; akşam namazından sonra da işaret dili eğitimi, pasta yarışması, ümmet dayanışması ve çiğ köfte gecesi, keçeden kalemlik yapma, birlikte marş ve ilahi söylemek gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Her gün namazlar cemaatle kılındı. Her namazdan sonrası ezberlenmesi niyetiyle topluca bir ayetin hem orjinali hem meali okunup tekrar edildi. Cuma namazı, hutbe verip namaz kıldırmak için Diriliş 2 erkek kampında bulunan ve davet edilen Şefik Sevim ile eda edildi.

Öğlen namazı ve yemeğinden sonra ise her gün kampımıza davet edilen değerli yazar ve kanaat önderleri tarafından konuşmalar yapıldı. Şefik Sevim “Gençlik ve Sorumluluk”, Hamza Türkmen “15 Temmuz Direnişi Gelecek ve Gençlik”, Şuayp Mekeç “İslami Kimlik”, Musa Üzer “Gençlerin Bulundukları Ortamlardaki Sorumlulukları”, Davut Çevik “Hayat Kitabımız Kur’an” başlıklı konuşmalar yaptılar.

Erkeklerin bulunduğu Diriliş 2 kampında da rehber öğretmenlerle benzer çalışmalar yapıldı, etkinlikler gerçekleştirildi ve beş vakit namaz genellikle genç öğrencilerin imamlığında kılındı. Cuma namazı Abdulkadir Albayrak tarafından kıldırıldı. Diriliş 1 kampında yapılan konuşmalar ve konuşmacılara ek olarak son gecede kampı ziyaret eden Kenan Alpay ve Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da genç erkek öğrencilere birer konuşma yaptılar. Genel konuşmalar akşam yemeği ve namazından sonra kamp yemekhanesinde yapıldı. Konuşmalardan sonra Batman Özgür-Der Müzik Grubu soğuk ve yağışlı havalarda yemekhanede, uygun gecelerde de kamp ateşi yakılan açık hava anfisinde Türkçe ve Kürtçe anlamlı marşların ve ilahilerin söylenmesinde rehberlik etti.

Diriliş 2 kampının arazisi gereği bungalov evleri 4 kişilikti ve 300 kişilik bir kontenjana sahip olduğu için de Ankara’dan resmi bir kuruluşta çalışan bürokratların çocukları ve Şehir ve Medeniyet Derneği’nden, Malatya BİLSAM’dan da öğretmenleriyle birlikte küçük guruplar da Diriliş 2 erkek kampına katıldılar. Bu guruplarla da birlikte namaz kılma, tanışma, etkinlikleri paylaşma gibi güzel diyaloglar yaşandı, gurupların rehber öğretmenleri arasında tanışıklıklar oluştu.

Diriliş Kampı’nın Sorumlu Müdürü Aziz Bayram ise rehber öğretmenlere ve misafir konuşmacılara hem tanıtım hem sohbet ortamları oluşturma konusunda çok iyi ev sahipliği yaptı.

Kampın son gecesi kampa katılan Grup Kıyam ise Diriliş 1’e de Diriliş 2’ye de Türkiye’deki İslami uyanış sürecinin ürettiği önemli ezgilerden seçkiler sundu. Kamp hem kız hem erkek öğrencilere katılım belgelerinin sunulması ve öğrencilerin geri dönüşlerinin organize edilmesiyle sona erdi.

Kamp yöneticisi Zehra Türkmen ve Ramazan Çelikal kamptan ayrılırken kampa katılan öğrencilere, onlara emek veren abla ve abilerine ayrıca; konuşmacı olan misafirlerimize ve resmi kamp yöneticilerine uyum, katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.