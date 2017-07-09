Özgür-Der: Muhacirler, İmanımız ve İnsanlığımızın İmtihanıdır

Ankara’da Iraklı Türkmen inşaat işçileri ile işveren arasında yaşanan olaylar üzerinde çıkarılmak istenen çatışma çabası, Sakarya’da vahşi bir katliam ile sonuçlandı.

Özgür-Der Çorum Şubesi yayınladığı basın açıklaması ile bu fitnelere karşı uyarılarda bulunurken Sakarya’da muhacir anne ve bebeklerinin vahşice katledilmesini lanetledi.

Basın Açıklamasının Tam Metni:

İmanımız ve İnsanlığımızın İmtihanı: Mülteciler

İslam dini Mekke’de doğdu ama Medine’de kök saldı, büyük bir medeniyete dönüştü. Yaşadıkları zulümlere rağmen dinlerini korumak için Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlar ayrı bir şerefe nail olmuşlardır, Medine’de hicret edenleri bağrına basan Ensar ise apayrı bir övgüye mazhar olmuştur.

Ensar-muhacir ilişkisi evsahibi-kiracı ilişkisi değildir. Peygamber Efendimiz Ensar ile Muhacirler arasında bir ‘kardeşlik ilişkisi’ tesis etmiştir.

Türkiye göçmenler konusunda büyük özverilerde bulunuyor ve millet olarak elinden gelen gayreti gösteriyor.

Ülkemizi karıştırmak isteyen küresel siyaset mühendislerinin tahrik etmeye çalıştığı bu konu Türkiye’nin zayıf karnı değil, gurur kaynağıdır. BM verilerine göre bugün dünyanın en fazla göçmen ağırlayan ülkesi Türkiye… Bu, bir insanlık testidir. Gözünün önünde denizlerde boğulan çocuklara yardım elini uzatmayan veya kendisine sığınmaya çalışan gariban insanları tel örgütlerle, köpek ve silahlarla karşılayan Avrupa ülkeleri maalesef bu testi geçememiştir.

Suriye’den ve Irak’tan ülkemize sığınan insanlar büyük bir dram ve trajedi yaşamışlardır ve yaşadıkları sorun da daha bitmemiştir.

Türkiye’ye sığınan göçmenlerin yüzde 95’e yakın bir kısmı kadın, çocuk ve yaşlı erkeklerden oluşuyor.

Suriyelilerin Türkiye’de karıştıkları asayiş olayları yüzde 1 gibi çok küçük oranlarda...

Ancak; Türkiye’de belli çevrelerin Suriyelilere dönük ırkçı propagandaları meyvesini vermeye devam ediyor.

Ankara’da Iraklı Türkmen inşaat işçileri ile işveren arasında yaşanan olaylar üzerinde çıkarılmak istenen çatışma çabası, Sakarya’da vahşi bir katliam ile sonuçlandı.

Sakarya’nın Kaynarca İlçesi'nde Suriyeli 7 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen genç kadın tecavüze uğradıktan sonra oğlu ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü.

Yaşanan bu vahşette şiddetle kınıyoruz. Bu vahşette ırkçı söylemlerin ve özellikle sanal ortamda yapılan paylaşımların payı büyüktür. Doğrulu teyit edilmeyen, kim tarafından yazıldığı belli olmayan paylaşımlarla toplum kışkırtılmaya ve yönlendirilmeye çalışıyor.

“Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, onu 'etraflıca araştırın'.” Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz.” Hucurat 6 ayeti bize ölçüyü bildirmektedir.

Tarihi bir örneklik sergilediğimiz bu konuda ortaya koyduğumuz fazileti boşa çıkarmamak ve oynanan oyunlara düşmemek gerekir. Ensar ahlaki ile oynanan oyunu bozabiliriz. Toplum ayakta tutan değerlerin feraset, basiret ve sağduyu olduğunu da unutmayalım…

Murat İslam

Özgür-Der Çorum Şb.Bşk.