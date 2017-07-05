Özgür-Der Lise ve Ortaokul Gençliğinin Kampından Kareler

HAKSÖZ-HABER

Özgür-Der lise ve ortaokul gençlerinin Kocaeli Belediyesi Diriliş Kamp Alanı'nda düzenlediği kamp devam ediyor.

Hamza Türkmen ile "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Gençlik" ve Şefik Sevim ile "Gençlik ve Sorumluluk" söyleşilerinin yapıldığı kampa Adana, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, İstanbul, Sivas gibi birçok ilden yaklaşık 400 kız ve erkek öğrenci katıldı.

8 Temmuzda sona erecek kampa katılan gençleri önümüzdeki günlerde paintball, doğa yürüyüşü, ok atışı ve macera parkuru gibi etkinlikler bekliyor.

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