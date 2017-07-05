Özgür-Der Lise ve Ortaokul Gençliğinin Kampından Kareler
3 Temmuz'da başlayan Özgür-Der lise ve ortaokul gençlerinin Kocaeli'de düzenlediği kamp söyleşi ve etkinliklerle devam ediyor.
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HAKSÖZ-HABER
Özgür-Der lise ve ortaokul gençlerinin Kocaeli Belediyesi Diriliş Kamp Alanı'nda düzenlediği kamp devam ediyor.
Hamza Türkmen ile "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Gençlik" ve Şefik Sevim ile "Gençlik ve Sorumluluk" söyleşilerinin yapıldığı kampa Adana, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, İstanbul, Sivas gibi birçok ilden yaklaşık 400 kız ve erkek öğrenci katıldı.
8 Temmuzda sona erecek kampa katılan gençleri önümüzdeki günlerde paintball, doğa yürüyüşü, ok atışı ve macera parkuru gibi etkinlikler bekliyor.
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