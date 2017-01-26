Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun Kampında 3.Gün

»Ana Sayfa»Etkinlik
26.01.2017 01:11
Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun Kampında 3.Gün
Özgür-Der Lise Gençliği’nin Hatay’ın İskenderun ilçesindeki kampı 3. günüyle devam etti. 23 Ocak’ta başlayan kamp 5 gün sürecek.

Malik Ekinci / Malik Ekinci
Fotoğraf: Musa Beydüz

Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun’daki kampının 3.günü kitap okuma programının ardından yapılan bilgi yarışması ile başladı.

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Bilgi yarışmasında İslam tarihinden güncel meselelere ve Kur’an bilgisine dayalı sorular yer alıdı. Yarışmayı İbrahim Atalay, Mustafa Altay, Yakup Yıldız, Halit Kaçmaz ve Caner Yaman’ın yer aldığı 19. Grup kazandı.

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Akşam programında ise Musab Sevim, “İbadetlerde Hassasiyet” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Musab Sevim konuşmasında; ibadetin yalnızca namaz, oruç ve zekât gibi rükunlara indirgenemeyeceğini, bütün bir hayatımızı ibadi bir bilinç ve adanmışlık üzerine kurmamız gerektiği hususlarına değindi.

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Sevim, konuşmasını ertesi gün (26 Ocak Perşembe) yapılacak olan Antakya-İskenderun gezisi hakkında öğrencileri bilgilendirerek sonlandırdı.

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(Tıklayın: Özgür-Der Lise Gençliği’nin Ara Dönem Kampı Başladı)

(Tıklayın: Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun Kampında 2. Gün)

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