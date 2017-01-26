Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun Kampında 3.Gün

Özgür-Der Lise Gençliği’nin Hatay’ın İskenderun ilçesindeki kampı 3. günüyle devam etti. 23 Ocak’ta başlayan kamp 5 gün sürecek.

Malik Ekinci / Malik Ekinci

Fotoğraf: Musa Beydüz

Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun’daki kampının 3.günü kitap okuma programının ardından yapılan bilgi yarışması ile başladı.

Bilgi yarışmasında İslam tarihinden güncel meselelere ve Kur’an bilgisine dayalı sorular yer alıdı. Yarışmayı İbrahim Atalay, Mustafa Altay, Yakup Yıldız, Halit Kaçmaz ve Caner Yaman’ın yer aldığı 19. Grup kazandı.

Akşam programında ise Musab Sevim, “İbadetlerde Hassasiyet” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Musab Sevim konuşmasında; ibadetin yalnızca namaz, oruç ve zekât gibi rükunlara indirgenemeyeceğini, bütün bir hayatımızı ibadi bir bilinç ve adanmışlık üzerine kurmamız gerektiği hususlarına değindi.

Sevim, konuşmasını ertesi gün (26 Ocak Perşembe) yapılacak olan Antakya-İskenderun gezisi hakkında öğrencileri bilgilendirerek sonlandırdı.

(Tıklayın: Özgür-Der Lise Gençliği’nin Ara Dönem Kampı Başlad ı)