Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun Kampında 2. Gün

»Ana Sayfa»Etkinlik
25.01.2017 08:43
Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun Kampında 2. Gün
Özgür-Der Lise Gençliği’nin Hatay’ın İskenderun ilçesindeki kampı 2. dünüyle devam etti. 23 Ocak’ta başlayan kamp 5 gün sürecek.

Ahmet Yasir Altın / Haksöz Haber
Fotoğraf: Musa Beydüz, Keremşah Sevim

Özgür-Der Lise Gençliği tarafından Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen kampın 2. günü sabah programı, Ali Değirmenci’nin “Dilime Gerili Pankart” adlı kitabı okunduktan sonra öğrenciler tarafından gerçekleştirilen forum ile başladı.

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“Tebliğ ve Davet Sorumluluğu” başlıklı forumda Musa Beydüz, Umeyr Oktay, Mansur Kartal ve İbrahim Atalay konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Konuşmacılar, tebliğ ve davetin belirli bir süreç içerisinde yalnızca tek bir metod üzerinden değil farklı araçlarla gerçekleştirilebileceğini çünkü günümüzde özellikle artan sosyal medya kullanımının bunu gerektirdiğini ve öncelikle ıslahı kendimizden başlatarak tebliğ-davet sorumluluğunu üstlenmemiz gerektiği hususlarını vurguladılar.

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Akşam programında Adana Özgür-Der’den Metin Efe ve Abdulkadir Şanlı “Sorumluluklarımız” başlıklı konuşmalarını sundular.

Sunumda; kimlik bilinci bağlamında Müslüman bir gencin hayatının her anına belirli bir adanmışlık ve özveri çerçevesiyle yön vermesi gerektiğini zira Müslüman gençlerin bu dünyada adalet, onur, kardeşlik, şeref, haysiyet, ahlak gibi değerlerin üstlenicileri olarak farkındalık oluşturmak zorunda oldukları mevzularına değinildi.

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