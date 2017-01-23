Özgür-Der Lise Gençliği’nin Ara Dönem Kampı Başladı

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23.01.2017 16:21
Özgür-Der Lise Gençliği’nin Ara Dönem Kampı Başladı
Özgür-Der Lise Gençliği’nin Hatay’ın İskenderun ilçesinde 5 gün sürecek olan ara dönem kampı 23 Ocak tarihi itibariyle başladı.

Haksöz Haber

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Arsuz Gençlik Kampı isimli tesislerinde, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Bartın, ve Bitlis’ten gelen öğrencilerden oluşan Özgür-Der Lise Gençliği topluluğunun ara dönem kampı 23 Ocak tarihi itibariyle başladı.

Beş gün sürecek olan kampın ilk gününde; tanışma, programlar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kamp alanının tanıtılmasının ardından kılınan namaz ile programlara devam edildi.

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