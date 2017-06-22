Özgür-Der İdlib'de Kumanya Dağıtımı Gerçekleştirdi
Ramazan ayında soframızı Gazzeli ve Suriyeli kardeşlerimizle paylaşma çağrısında bulunan Özgür-Der’in davetine icabet edenlerin kumanyalarının dağıtımına Suriye’de başlandı.
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Bu Ramazan ayında da Gazzeli ve Suriyeli muhtaç kardeşlerimiz için kumanya kampanyası başlatan Özgür-Der, Suriye’de kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Özgür-Der üye ve gönüldaşlarının katkılarıyla hazırlanan kumanyalar İdlib kırsalında dağıtıldı.
Rabbimiz katkıda bulunan kardeşlerimizin hayrını kabul etsin.
Kumanya dağıtımı daha önce Gazze’de de yapılmıştı. Konuyla ilgili haberimize aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:
Etiketler : Özgür-Der, Ramazan kumanyası, Ramazan-2017, Suriye, İdlib
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