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Özgür-Der İdlib'de Kumanya Dağıtımı Gerçekleştirdi

Özgür-Der İdlib'de Kumanya Dağıtımı Gerçekleştirdi

Ramazan ayında soframızı Gazzeli ve Suriyeli kardeşlerimizle paylaşma çağrısında bulunan Özgür-Der’in davetine icabet edenlerin kumanyalarının dağıtımına Suriye’de başlandı.

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Bu Ramazan ayında da Gazzeli ve Suriyeli muhtaç kardeşlerimiz için kumanya kampanyası başlatan Özgür-Der, Suriye’de kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Özgür-Der üye ve gönüldaşlarının katkılarıyla hazırlanan kumanyalar İdlib kırsalında dağıtıldı.

Rabbimiz katkıda bulunan kardeşlerimizin hayrını kabul etsin.

 

 

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Kumanya dağıtımı daha önce Gazze’de de yapılmıştı. Konuyla ilgili haberimize aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Özgür-Der'in 2017 Ramazan Kumanyaları Gazze'de Dağıtıldı

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