Özgür-Der İdlib'de Kumanya Dağıtımı Gerçekleştirdi

Bu Ramazan ayında da Gazzeli ve Suriyeli muhtaç kardeşlerimiz için kumanya kampanyası başlatan Özgür-Der, Suriye’de kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Özgür-Der üye ve gönüldaşlarının katkılarıyla hazırlanan kumanyalar İdlib kırsalında dağıtıldı.

Rabbimiz katkıda bulunan kardeşlerimizin hayrını kabul etsin.

Kumanya dağıtımı daha önce Gazze’de de yapılmıştı. Konuyla ilgili haberimize aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Özgür-Der'in 2017 Ramazan Kumanyaları Gazze'de Dağıtıldı