Özgür-Der Hama ve Halep'e 9 Yardım TIR'ı Daha Gönderdi

Özgür-Der Hama ve Halep kırsalında dağıtılmak üzere soba, battaniye, kömür, su ve gıda yüklü 9 yardım tırını daha Suriye’ye ulaştırdı.

Özgür-Der, Suriye’de Esed, İran ve Rusya’nın sistematik kuşatma ve katliamlarına maruz kalan Suriyeli kardeşlerimize yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Son olarak soba, battaniye, kömür, su ve gıda malzemeleri yüklü 9 yardım tırı Halep ve Hama kırsalına ulaştırıldı.

Özgür-Der üye ve gönüldaşlarının katkılarıyla temin edilen malzemelerden 300 soba, 1 tır battaniye, 1 tır gıda ve 2 tır kömür Hama’ya gönderildi. Halep kırsalına ise 1tır gıda, 1 tır soba, 2 tır kömür, 1 kamyon battaniye ve 1 tır su ulaştırıldı.