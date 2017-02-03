Özgür-Der Hama ve Halep'e 9 Yardım TIR'ı Daha Gönderdi
Özgür-Der Hama ve Halep kırsalında dağıtılmak üzere soba, battaniye, kömür, su ve gıda yüklü 9 yardım tırını daha Suriye’ye ulaştırdı.
Özgür-Der, Suriye’de Esed, İran ve Rusya’nın sistematik kuşatma ve katliamlarına maruz kalan Suriyeli kardeşlerimize yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.
Son olarak soba, battaniye, kömür, su ve gıda malzemeleri yüklü 9 yardım tırı Halep ve Hama kırsalına ulaştırıldı.
Özgür-Der üye ve gönüldaşlarının katkılarıyla temin edilen malzemelerden 300 soba, 1 tır battaniye, 1 tır gıda ve 2 tır kömür Hama’ya gönderildi. Halep kırsalına ise 1tır gıda, 1 tır soba, 2 tır kömür, 1 kamyon battaniye ve 1 tır su ulaştırıldı.
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