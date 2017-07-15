Özgür-Der Diyarbakır: 15 Temmuz Direnişi, Emperyalistlere Halkın Tokadıdır

Basın açıklamasının metni:

15 TEMMUZ HALKIN ZAFERİDİR, UNUTULAMAZ!

Emperyalistler ve İşbirlikçileri 15 Temmuzda halkın tokadını yemiştir.

15 Temmuz darbe girişimi üzerinden bir yıl geçti. Ümmet coğrafyasının dört bir yanını kuşatan emperyalist batı ve işbirlikçilerinin 15 Temmuz gecesinde ülkemize yönelik gerçekleştirdikleri bu darbe girişimi Allah’a hamdolsun ki halkın direnişiyle başarıya ulaşmadı ve hainlerin hevesleri kursaklarında kaldı. 15 Temmuz gecesinde siyasal tarihimizde eşine rastlanmayan bir direnişin saniye saniye yaşandığına bütün dünya şahitlik etti.

İslam ümmeti Türkiye halkına desteklerini sunarken, küresel istikbarın öncüleri o gece Türkiye’yi sessizce seyretmeyi ve beklemeyi tercih ettiler. Ancak halkın azmi ve direnişi karşısında neye uğradıklarını anlamayan işbirlikçi Fetöcü hainlerin emellerine ulaşamadıkları belli olunca, ikiyüzlü tavırlarıyla bu direnişi görmezden gelerek beyanatlar vermeye başladılar. Elbette bu onların beklemedikleri bir tavırdı ve halkın bu şanlı direnişi onların yüzlerine bir tokat gibi inmişti.

Kuşkusuz bütün bu yaşananlar Türkiye’nin son yıllarda dünya mazlumlarının sesi olması ve kendi tarihsel rolüne dönme çabasının ortaya çıkardığı hazımsızlığın bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Yıllardır bu ülkeye dayatılan küresel vesayetin artık zayıfladığını gören emperyal güçler bütün kozlarını oynayıp son hamle olarak 15 Temmuz darbe girişiminde bulunmuşlar ve Allaha hamdolsun ki halkın tokadını yiyerek ve zelil olmuşlardır.

15 Temmuz Direnişi Bir Milattır ve Yenilenmek için bir İmkandır!

15 Temmuz gecesi canlarını vererek büyük bir fedakârlıkla bu hain darbe girişimini püskürten Türkiye halkı, yeni bir tarih yazmış ve gelecek nesillere özgürlüğü hediye etmiştir. Bu bizim açımızdan bir milattır. Elbette bu direniş bir yandan yüzyıllık makûs tarihimizin bir muhasebesidir ve hem de geleceğin inşası için atılan tarihi bir adımdır. Yeryüzünde yeniden özne olmanın, adalet ve özgürlük arayışı için ortaya konan devrimci bir ruhun izdüşümüdür.

Unutmamalıyız ki, 15 Temmuzu bu bilinçle sahiplenmek hem bu ülkedeki siyasi öncülerin, hem de bu toplumun dinamik güçlerinin görevidir. Bu ülkenin geleceğini sahih ilkeler doğrultusunda yeniden inşa etmenin imkânını Allah lütfüyle önümüze koymuştur. Eğer bizler bu süreci doğru okuyamaz ve ortaya konan bu fedakârlığa rağmen, işlerimizi doğru yapmaz bu kazanımı heba edecek bir hataya düşersek kuşkusuz bunun vebalini ödeyemeyiz. Onun için şu an içinde bulunduğumuz siyasal tutumu ve konumu muhasebe etmeli ve ona göre davranmalıyız. Aksi takdirde hem yerel zorbaların, hem de küresel zorbaların boyunduruğundan kurtulamaz ve bizlere takılmaya çalışılan prangalara mahkûm olmaya devam ederiz.

Bir kez daha 15 Temmuzda hainlere karşı direnen ve canlarını veren bu ülkenin cesur insanlarına Allahtan rahmet diliyor ve onların bu fedakârlıklarını asla unutmayacağımızı ilan ederek,

Allahın Laneti darbecilerin üzerine olsun diyoruz!

Süleyman Nazlıcan

Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı