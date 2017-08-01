Özgür-Der Bu Yıl da Kurbanlarıyla Gazze ve Suriyeli Kardeşlerimize Destek Olacak

Yaklaşan kurban bayramını ümmet coğrafyasındaki mazlum ve muhtaç kardeşlerimizle daha güçlü bir dayanışmanın vesilesi olarak değerlendiren Özgür-Der, üye ve gönüldaşlarının kurbanlarını bu yıl da Gazze ve Suriye’de kesecek.

Gazze ve Suriye halkı bu yıl da kurban bayramını zalimlerin ablukası altında müşahede ediyor. Bizler de her iki bölgedeki kardeşlerimizle dayanışmamızı kurbanlarımızı onlara vakfetmek vesilesiyle ifa edebiliriz.

Kurbanlarını Suriyeli ve Gazzeli mahrumlar için kestirmek isteyen kardeşlerimiz Özgür-Der Genel Merkezi ile 0212 635 43 75 numaralı telefondan veya ozgurderistanbul@gmail.com e-mail adresinden irtibata geçebilirler.

NOT: Kurban bedeli 600 TL’dir.

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HESAP NUMARASI

Bağışını banka aracılığıyla iletmek isteyenler için hesap numarası:

ÖZGÜR DÜŞÜNCE VE EĞİTİM HAKLARI DERNEĞİ

Kuveyt Türk

Fatih Şubesi

Hesap no: 8366263

IBAN: TR610020500000836626300003

(Bankaya havale yapacak olan kardeşlerimizin açıklama kısmına ad-soyad ve telefon numaralarını yazmasını istirham ediyoruz)