Özgür-Der Bölge Temsilcileri Diyarbakır’da Bir Araya Geldi

Toplantıda dernek çalışmaları ve güncel konularda istişareler yapıldı.

Özgür-Der’in bölge şubeleri Diyarbakır’da toplandı. Özgür-Der Diyarbakır Şubesi’nde yapılan toplantıda dernek çalışmalarının alt başlıklarından olan üniversite gençliği ile lise çalışmaları, Kur’an kursları, seminer takvimleri gibi maddeler istişare edildi. Bu konulardaki bilgi ve tecrübeler paylaşıldı.

Gündemdeki konuların da tartışıldığı toplantıda referandum ve siyasi süreç başlıkları üzerinde de duruldu. Referanduma yaklaşımların ele alındığı toplantıda siyasi sürece yaklaşımlar da tartışıldı.

Kaynak: Yöneliş-Haber