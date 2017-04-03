Özgür-Der Bölge Temsilcileri Diyarbakır’da Bir Araya Geldi
Toplantıda dernek çalışmaları ve güncel konularda istişareler yapıldı.
Özgür-Der’in bölge şubeleri Diyarbakır’da toplandı. Özgür-Der Diyarbakır Şubesi’nde yapılan toplantıda dernek çalışmalarının alt başlıklarından olan üniversite gençliği ile lise çalışmaları, Kur’an kursları, seminer takvimleri gibi maddeler istişare edildi. Bu konulardaki bilgi ve tecrübeler paylaşıldı.
Gündemdeki konuların da tartışıldığı toplantıda referandum ve siyasi süreç başlıkları üzerinde de duruldu. Referanduma yaklaşımların ele alındığı toplantıda siyasi sürece yaklaşımlar da tartışıldı.
Kaynak: Yöneliş-Haber
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sivas Özgür-Der'de "Adalete Tanıklık Vasat Ümmet Olabilme" Konusu İşlendiSivas Özgür-Der'de bu hafta "Adalete Tanıklık Vasat Ümmet Olabilme" Bakara 143.ayet ışığında ele alındı. Dersi Tufan Caymaz dernek binasında işledi.
Özgür-Der Bölge Temsilcileri Diyarbakır’da Bir Araya GeldiToplantıda dernek çalışmaları ve güncel konularda istişareler yapıldı.
Huzurevleri’nde “Kur'an Kıssalarının Amacı ve Mesajları” KonuşulduÖzgür-Der Huzurevleri Temsilciliğinin aylık seminer programına Yakup Ballı’nın Kur’an Kıssaları hakkındaki sunumu ile devam edildi.
Tatvan Özgür-Der Muhtaç Ailelere Yardım kampanyası DüzenlediÖzgür-Der Tatvan Şubesi Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu tarafından muhtaç olduğu tespit edilen Tatvanlı ve Suriyeli muhacir ailelere dönük kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.
Tatvan Özgür-Der’de ‘’Irak Kürdistan Bölgesindeki İslami Hareketler’’ KonuşulduÖzgür-Der Tatvan Şubesinin Cuma seminerlerinin bu haftaki konuğu Muş Alparslan Üniversitesi’nden öğretim görevlisi İkram Filiz oldu.
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Kürtlerin EVET Demesi İçin Beş Neden!
- 2. Baskısı Çıkan “Nuh'un Gemisindeki Gençler” Kitabı Üzerine (Kitap Kritiği)
- Ülker’in Reklamını Nasıl Değerlendireceğiz?
- Ana Muhalefet Lideri Yalan Konuşmuyor mu?
- Tunus'ta Laik 10 Parti Nahda’ya Karşı Ortak Cephe Kurdu
- Suriye'de Rus Savaş Uçakları Hastaneyi Vurdu
- CHP'li Hüsnü Bozkurt “Evet” Verecekleri Açıkça Tehdit Etti
- KDP ve KYB Bağımsızlık Referandumu İçin Ortak Komisyon Kurdu
- Mersin'de Polis Aracına Bombalı Saldırı
- Kolombiya’daki Sel Felaketi: Can Kaybı Sayısı 250’yi Geçti
- Özgür-Der Bölge Temsilcileri Diyarbakır’da Bir Araya Geldi
- Ermenistan’da Seçimleri Sarkisyan’ın Partisi Kazandı
- Ülker’in Reklamını Nasıl Değerlendireceğiz?
- 2. Baskısı Çıkan “Nuh'un Gemisindeki Gençler” Kitabı Üzerine (Kitap Kritiği)
- Bu Adam Bu Saçma Sapan Lakırdıları Hangi Cesaretle Sarf Ediyor?
- Tunus'tan İran Resmi Haber Ajansı'na Yalanlama
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Başbakan Yıldırım’a Göre FETÖ’nün Siyasi Ayağı Yok
- Tatvan Özgür-Der Muhtaç Ailelere Yardım kampanyası Düzenledi
- Ülker'den '1 Nisan Reklamı' İle İlgili Yeni Açıklama
- FETÖ Lideri Gülen’in Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edildi
- Kerkük Valisi, Merkezi Irak Yönetiminin Bayrak Talimatını Reddetti
- İlkokul Birinci Sınıflarda 'Dik Temel Harf' Dönemi Başlıyor
- HDP'li Taşdemir Serbest Bırakıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim