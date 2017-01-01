Özgür-Der Bölge Şubeleri İstişaresi Batman’da Yapıldı
Üç aylık periyotlarla düzenlenen Özgür-Der bölge şubeleri istişare toplantısı bugün Özgür-Der Batman şubesinin ev sahipliğinde külliye binasında gerçekleştirildi. Katılımcılarla ilkin külliyede yapılan kahvaltı ortamında bir araya gelinerek hasbıhal edildi.
İki oturum şeklinde yapılan toplantıya Muş, Diyarbakır, Van, Bingöl, Tatvan, Ergani, Silvan ve Gaziantep gibi il ve ilçelerden temsilciler katılım sağladı. Özgür-Der Muş şubesinden Erdal Eker'in koordinasyonunda yürütülen istişare toplantısının gündem maddeleri müzakereye açılarak toplantıya başlandı. Toplantının gündem maddeleri;
- Sömestr dönemi üniversiteli gençlere dönük kamp organizasyonu
- Belirlenen seminer takvimlerinde şubeler arası koordinasyon
- Eğitim çalışmalarında özgün müfredat oluşturma
- Gençlik Spor Kamplarının organizasyonu
- Bir sonraki toplantı yer ve tarih belirlenmesi
İlk oturumda üniversiteli gençlere yönelik sömestr döneminde yapılması planlanan eğitim kampının planlaması, organizasyon ve konuşmacıları belirlendikten sonra, belirlenen konuşmacılarla irtibata geçilerek, planlanan tarihte gelebilecekler tespit edildi. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki kamp imkanları ihtiyaçlar bağlamında değerlendirildi.
Verilen arada namaz kılınıp, öğle yemeği yendikten sonra ikinci oturuma geçildi. Son oturumda eğitim müfredatının çerçevesine ve gerekliliğine yönelik bir değerlendirmeyle müfredatın oluşturulması için somut alternatifler tartışıldı.
Son olarak bir sonraki toplantının 1-2 Nisan tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilmesi kararı alınarak toplantı sona erdi.
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