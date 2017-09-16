Özgür-Der Bölge İstişaresi Muş'ta Gerçekleştirildi

Dört aylık periyotlarla gerçekleştirilen bölge şubeler istişaresinin dördüncüsü Muş Temsilciliğinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantının ana gündem maddeleri 2017-2018 dönemi seminer, panel ve konferans çalışmaları ve Irak Kürt Bölgesinde gerçekleştirilecek referandumun niteliği ile ilgili görüş alış verişiydi.

Muş özgürder temsilcisi Erdal EKER’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda önümüzdeki dönemde her şube ve temsilciliğin seminer, konferans v.s taleplerinin nasıl karşılanacağı istişare edildi. Konuklar belirlendi ve seminer takvimlerine uygun nasıl bir yardımlaşmanın olacağı da istişare edilerek ilk gündem maddesi konuşuldu.

İkinci gündem maddesi olan Irak Kürt Bölgesinde gerçekleştirilecek olan bağımsızlık için referandumun çerçevesi ve bölgeye etkileri Muş Özgürder Temsilciliğinden İkram FİLİZ tarafından aşağıda özetlendiği gibi sunuldu.

‘’Irak Kürt Bölgesinde gerçekleşen olan referandum,

Barzani’nin referandumu ilan etme gerekçeleri:

Irak için ciddi bedeller ödendi ama bunun karşılığının Irak merkezi hükümetinden alınmadığı ifade ediliyor. Irak ordusuyla birlikte peşmergeler Irak ordusunun yanında Daiş’e karşı savaştı. Fakat Daiş’ten boşalan bölgelere kendileri yerleştiler.

Irak merkezi yönetimi Kürt yönetime taahhüt etmiş olduğu ve yasalarla garanti altına almış olduğu ekonomik haklarını vermedi. Ekonomik haklar ile ilgili yasal prosedür uygulanmadı.

Kürdistan’ın bağımsızlığı için uygun şartlar oluşmuştur. Bugün Irak’ta merkezi bir devletin kaldığından söz edemeyiz.

Barzani’ye yönelik içerden yapılan eleştiriler:

Kürdistan’ın bağımsızlığına yönelik kararı tek başına aldı. Kürtler için böyle önemli bir kararı tüm partilerle birlikte almalıydı.

En son yapılan genel seçimlerden bu yana parlamento aktif hale getirilmedi. Ortada parlamento ve hükümet yok hâlbuki referandum kararını parlamento vermeliydi.

Irak Kürdistan bölgesinde ekonomik sorunlar ve yolsuzluk çok ciddi sorunlar olarak karşımızda duruyor. Bağımsızlık referandumu bunları örtmeye dönük aceleye getirilmiş karardır.

Bağımsızlığa yönelik hem içerde hem de dışarda uygun şartlar oluşmamıştır. Usul ve zamanlama yönünden itirazlar var.

Eleştirilerde muhalefetin başını Goran Hareketi ve Ali Bapir’e bağlı Cemaat-i İslami çekiyor.

Talabani’ye bağlı Yekiti önceleri tarafsız durdu. Sonraları Barzani ve Yekiti arasındaki görüşmelerden ittifak çıktı. Fakat Yekiti’den parti yönetiminde olan çeşitli yöneticilerden itirazlar devam ediyor.

Barzani kurulacak bir Kürdistan devletinde aday olmayacağın dile getirmesi Yekiti ile yapılan antlaşmayla ilgili gözüküyor.

Referandumda taraflar:

Türkiye, İran, Irak referanduma karşı olduklarını belirttiler.

Abd ve Batılı devletler referandumun ertelenmesi talebinde bulundular.

Haşd-i Ş’abi bağımsızlık girişiminin savaş nedeni olacağı tehdidinde bulunuyor.

Irak’lı Sünniler genel olarak bekle gör politikası izliyor.

İsrail açıktan destek veriyor.

PKK ve türevleri YPG gibi oluşumlar referanduma karşı olduklarını deklere ettiler. YPG kontrolü altındaki bölgelerde referandum ile ilgili gösterilere izin vermiyor. Barzani yanlısı partilere yönelik tutuklama faaliyetleri devam ediyor.

İslamcı partilerden Cemaat-i İslami referandumun karşısında duruyor. İttihad-ı İslam ve yeni kurulan Islah ve Kalkınma Partisi ise referandumu destekliyor.

Son olarak Irak Kürdistan bölgesinde faaliyet gösteren partilerin içerisinde referanduma itiraz eden partilerin Kürdistan devletine itiraz ettikleri şeklinde bir çıkarımda bulunmak yanlış olur. Bölgede Kürdistan devleti olmalı mı olmamalı mı şeklinde de yürümüyor. Tartışmalar Barzani’nin tek başına böyle bir karar almasına, referandumun oldubittiye getirilmesine, mevcut sosyo siyasi ekonomik sorunların örtülmek istenmesine, usul ve zamanlama etrafında gerçekleşiyor.’’

Sunumun ardından konu istişare edildi ve toplantı sona erdi.

Toplantıya; Tuşba, Van, Tatvan, Hasköy, Muş, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Kulp, Ergani, Gürbüz, Batman ve Diyarbakır şube ve temsilcilikleri katıldı.