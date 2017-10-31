Özgür-Der Bingöl Şubesinde Liseliler Bir Araya Geldi

Akşam namazı ile başlayan program Lise genel sorumlusu Hakan Kılıç'ın "Liseli Gençler Olarak Önceliğimiz" konulu konuşması ile devam etti.

Akabinde toplu yemek yenildikten sonra program Furkan Kılıç'ın ezgi dinletisi ve toplu olarak şiir okunması ile son buldu.