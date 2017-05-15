Özgür-Der Bingöl Şubesi Özgür Çocuk Kulübü Yıl Sonu Programı

Sunuculuğunu Talha Kılıç’ın yaptığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve meali ile başladı. Ardından çocuk kulübü sorumlularından Emine Anuk sahneye davet edildi. Emine Anuk konuşmasında, yıl boyunca çocuk kulübünde yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra konuşmasına şöyle devam etti: İçimizden iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluğun bulunması için Rabbimizin bizlere yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Ortaya koyduğumuz çabaların temelinde öncü bir Kur’an nesli inşası olması gerekir.

Daha sonra selamlama konuşmalarını yapmaları için Özgür-Der Bingöl Şubesi Başkanı Yusuf Boğatekin sahneye davet edildi. Boğatekin konuşmasında şunlara değindi: “Kulluk bilincinin farkında olan bizler yeryüzünü imar ve inşa edecek, İslami ilkeleri düstur edinmiş bir nesil var etmek zorundayız. Neslin ifsadına karşı yüreğinde cenneti taşıyan, fıtratı bozulmamış çocuklarımızın kirlenmemeleri için toplumdaki olumlu davranış örnekliklerini arttırmalıyız. Peygamberler bizlere rol modeldiler. Bizlerde onların varisleri olarak çocuklarımıza rol model olmak zorundayız. Olumsuz örneklikler üzerinden asla ümitsizliğe kapılmayalım. 15 Temmuz’da, Rabia Meydanında gençlerin tarih yazdığına şahitlik ettik. Ümitle ve sabırla hareket edersek zafer bizimdir. Gelecek bizimdir. Ve bu geleceği bizler, bizim çocuklarımız inşa edeceklerdir.’’

Boğatekin’in yaptığı konuşmanın ardından yıl boyunca yapılan etkinliklerle ilgili bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Sinevizyonun ardından Özgür çocuk korosu ‘’Gökyüzününe Bir Bahçe Kursam, Yüce Kitabım, Lailaheillallah ve İbrahim Olur Adı Onun’’ ezgilerini seslendirdiler. ‘’Sol yanım acıyor anne’’ şiiri Nisa Kırçiçek, ‘’Yağmur’’ adlı şiirde Ahmet Eren Sugü tarafından seslendirildi. Programda Hadis Orotoryosu ve Filistinli bir ailenin yaşam mücadelesini konu edinen ‘’Kudüs Gecesi’’ adlı tiyatro gösterimi yapıldı. Program çocukların yaptığı dua ile son buldu.