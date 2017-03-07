Özgür-Der Amasya'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor
Her cumartesi sabah Kilari Süleymanağa caminde buluşan Özgür-Der üyeleri, gençler ve çocuklarla birlikte kıldıkları sabah namazının ardından KEYİF KAFE'de çorba ve çay ikramında bulunuyorlar.
Özgür-Der Amasya Temsilcisi Özgür Eryiğit'te sabah namazı buluşmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Özgür Eryiğit açıklamasında; Sabah Namazı Buluşmalarının oldukça bereketli geçtiğini dile getirdi.
'' Sabah namazı buluşmalarımıza kasım ayı içerisinde başladık. Her cumartesi sabah namazında üniversiteli, liseli gençler ve çeşitli Stk üyelerinin katılımının yanında çevre ilişkisinde olduğumuz dostlarımızda sabah namazı buluşmalarına katılıyorlar. Sabah namazı sonrası ise yaptığımız güzel sohbetle buluşmalarımız oldukça verimli geçiyor. Gayemiz Müslümanların ortak ibadet mekanları olan camilerde gençlerinde olduğu cemaat ruhunun güçlenmesi ve bilhassa gençlerimize namazın sevdirilmesidir.
Yaşadığımız bu çağa hakim olan Batı emperyalizmi Müslümancoğrafyalara pompaladığı kültürle gençlerimizden yetişkinlerimize kadar hepimizi adeta esir almış durumda. Bunun yanında ulusal medyanında yaptığı yayınlarla bu sömürüye gönüllü su taşıyıcıları olmalarıda bizler için içler acısı bir durum.
Sosyal medyadan görsel medyaya kadar insanı her yönüyle bireyselliğe, tüketime yönlendiren günümüz dünyasında, cemaat olmanın önemini bir kez daha idrak etmemiz gerekiyor. Karşılıklı oturup sohbet etmenin, kendi ortak sorunlarımızın konuşulması ve çözüm yolları aranmasının, Müslümanların birbirlerine ikramda bulunarak ünsiyetin çoğalması sağlanmasının Müslümanlar için hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. O yüzden yapmış olduğumuz bu etkinlik çok büyük olmasada, Müslümanların birbirleriyle oturup sohbet edeceği mekanların çoğaltılmasının önemine dikkat çekmek açısından da bu ve benzeri faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Her cumartesi sabah namazı buluşmalarımız inşallah bahar ayıda devam edecek. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm dostları sabah namazı buluşmalarımıza bekliyoruz.
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