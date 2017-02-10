Özgür-Der Adana Temsilciliğinde Yazar-Okur Buluşması Gerçekleştirildi

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10.02.2017 11:45
Özgür-Der Adana Temsilciliğinde Yazar-Okur Buluşması Gerçekleştirildi
İlköğretim öğrencilerine yönelik sohbet derslerinde okutulan kitaplardan olan yazar Mustafa Ökkeş Evren’in kaleme aldığı ‘Arkadaşım Cami’ adlı kitabın mütalaası için Özgür-Der Adana Temsilciliğinde yazar-okur buluşması gerçekleştirildi.

Tanışma faslından sonra çocuklara nasıl bir okuyucu olmaları ve nitelikli okumaları nasıl yapacaklarına dair konuşma yapan Mustafa Ökkeş Evren, okuma eylemi yapılırken;  “Neyi okumalıyız?”, “Niçin okumalıyız?”, “Nasıl okumalıyız?”, “Nerede okumalıyız?” ve “Neden okumalıyız?”  soruları çerçevesinde bir okuyucunun okuma eylemini bilinçli bir eyleme dönüştürmesine dair değinilerde bulundu.

Daha sonra öğrencilere kitaptaki karakterlere dair sorular sorarak öğrencilerin kitapta anladıklarıyla ilgili konuşan Mustafa Ökkeş Evren, sorulara en fazla doğru cevabı veren öğrencimize de ‘Beyaz Bulut’ çocuk dergisini hediye etti.

Program Mustafa Ökkeş Evren’in kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

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