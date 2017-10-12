Özgür-Der 2017-2018 Aylık Panelleri Başlıyor

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ÖZGÜR-DER’in 2017-2018 aylık panelleri “Müzakereli Usulu’d Din Programı” ve “Siyasi Analiz Panelleri” iki ana başlık altında yapılacak.

Aylık paneller önümüzdeki Cumartesi akşamı (14 Ekim 2017) gerçekleştirilecek “Dini Anlamada Esas ve Ölçüler” konusuyla başlayacak. Faruk Beşer ve Hamza Türkmen’in konuşmacı olacağı panele Mustafa Yılmaz, Ramazan Beyhan ve Bülent Gökgöz de müzakereci sıfatıyla katılacak. Panel 14 Ekim Cumartesi akşamı saat 20:00’de Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde yapılacak.