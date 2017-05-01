Özgür-Der 17. Genel İstişare Toplantısı Darıca’da Yapıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Basın İlan Kurumu Bayramoğlu Tatil Köyü’nde yapılan toplantı farklı il ve ilçelerdeki Özgür-Der şubelerinden ve irtibat içinde bulunulan kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

İki gün süren oturumlarda bir yıllık süreç içinde genel merkez ve şubelerin faaliyet ve programlarının değerlendirilmesi ile birlikte mevcut ilişkilerin nasıl daha düzenli ve yoğun bir zemine taşınabileceği üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ramazan Çelikal, Bülent Gökgöz ve M. Ali Kaçmaz’ın yöneticilik yaptığı, Türkiye ve dünya gündeminin ele alındığı “Aktüel Gündemin Değerlendirmesi” başlıklı oturumlarda Suriye kıyamında gelinen aşama; 15 Temmuz darbe girişimi ve 16 Nisan Referandumu bağlamında AK Parti tahlili; Ortadoğu’daki gelişmeler bağlamında Türkiye’nin dış politikası vb. konular konuşuldu. “İç İşleyişimiz: İlişki ve İrtibatımız” başlığı altında gerçekleştirilen oturumlarda ise Türkiye’deki İslami camiaların genel durumu değerlendirilerek gerek farklı İslami kuruluşlarla gerekse de Özgür-Der bileşenlerinin kendi arasındaki birlikte iş yapma, irtibat ve ilişkileri geliştirmenin imkanları istişare edildi. Sosyal medya, kültür-sanat, basın-yayın vb. alanlarda karşılaşılan sorunların tespitinin de yapıldığı bu oturumlarda mevcut sorunların aşılması yönünde ne tür yaklaşım ve çabaların geliştirilmesi gerektiği üzerinde istişareler yapıldı. Hedeflenen irtibat, dayanışma ve birliktelik ile mevcut konumun da muhasebe edildiği toplantıda ayrıca daha etkin bir ilişki ağı ve daha etkili bir tebliğ mücadelesi için gerekli olan ilke ve yaklaşımların ne olması gerektiğine dair müzakerelerde bulunuldu.

İstişare toplantısı önümüzdeki süreçte yapılması planlanan eylem ve etkinliklere dair önerilerin alınıp değerlendirilmesini müteakip çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.