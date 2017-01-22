Özgür Çocuk Kulübü Ekibi Suriyeli Çocukları Ziyaret Etti

Özgür Çocuk Kulübü ekibi, Türkiye’nin Suriye sınırında bulunan Hatay-Reyhanlı bölgesindeki ve Suriye’nin İdlib kentindeki yetimhane ve kampları ziyaret etti.

Halime Örs / Haksöz Haber

Özgür-Der bünyesinde faaliyet gösteren Özgür Çocuk Kulübü ekibi; Suriye sınırına sıfır noktasında yer alan Hatay-Reyhanlı bölgesinde başta İHH olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarının sorumluluklarını üstlendiği yetimhaneleri ve İdlib bölgesindeki kampları ziyaret ederek yardımlarını ulaştırdı.

Özgür Çocuk Kulübü ekibi, ziyaretlerin öncesinde İHH bölge yetkilileri ile yapmış olduğu görüşmelerde başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere halkın büyük bir kesiminin derin travmatik yaralar aldığı ve bu bölgelere yerleştirildiği konusunda bilgi edindi. Bu yerleşkelerde meydana gelen problemler üzerinde durularak insanların, gerek psikolojik gerek fiziki anlamda aldığı yaraların rehabilite edilip tekrar hayata kazandırılmasının başat sorumluluklarımızdan olduğu vurgusu yapıldı.

Ekip ilk etapta, savaş mağduru çocukların madde bağımlılığı, misyoner kuruluşlar ve dilenci şebekeleri gibi sorunlar karşısında korunması ve güvenli bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmesi için Hatay-Reyhanlı bölgesinde kurulan yetimhane ziyaretlerini gerçekleştirdi. Bütün aile fertlerini savaşta yitiren ya da annesi ve kardeşi ile bölgeye ulaşabilen çocukların barınma, beslenme, giyim, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İHH tarafından kurulan yetimhaneler; çocuklar ve aileler için umut niteliği taşımaktadır.

Yaklaşık 5 yıl önce kurulan Safa yetimhanesi, 4 ila 14 yaşları arasındaki erkek çocukların temel ihtiyaçlarının yanında Suriyeli öğretmenler ve psikologlar tarafından eğitimlerini de üstlenmiş durumdadır. Kuruma ilk geldikleri dönemde eğitimden yoksun, ilişkilerinde saldırgan ve maddi tahribatlar yaratan çocuklar, uzun terapiler ve uğraşlar neticesinde sağlıklı bir birey olarak hayata kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Halima Al-Saadia yetimhanesinde de mevcut imkanların yanında kız ve erkek çocuklarının anneleri ile birlikte kalabilmeleri sağlanmaktadır. Bölgede İHH’nın beraberinde Katar ve Suud destekli yetimhanelerin de bulunması daha fazla çocuğa ulaşılmasına imkan vermekte ve yaş gruplarına özgü eğitimlerle nitelikli yetişebilmeleri, hayatlarını inşa edebilmeleri için uygun ortam hazırlamaktadır.

Bölge yetkililerinin refakatinde İdlib civarındaki kampları da ziyaret eden ekip, İHH tarafından oluşturulan 800 kişilik Kemmune Kampı’nda Halep tahliyeleri ile birlikte getirilen savaş mağduru kardeşleriyle buluştu. Soğuk ve yoğun yağışların etkisiyle çamur içinde kalan kampta yaşam mücadelesi, hüznün ve umudun eşiğinde devam etmektedir. Çocukların çıplak ayaklarla saatlerce yemek sırası beklediği Kemmune’de; bu mahrumluk ve çaresizliğin kuşattığı aileler, dünyayı donuk bakışlarla seyretmekteler. Dağıtılan oyuncaklarla ve yardımlarla yerini bir nebze tebessüme bırakan bakışlar ve kalplerde hissedilen devinim umulur ki daimi olur.

Savaşın getirdiği mağduriyetlerle birlikte 5 yıldır kullanımda olan, yokluğun hüküm sürdüğü Kah Kampı ve inşası halen devam etmekte olan Rahmet Köyü ziyaretlerinin ardından Şüheda Kampı’na geçiş yapan ekip, bölge okullarının da ihtiyaçlarını tespit etti. Yalnızca sıralardan oluşan ufak bir pencereden giren ışık dışında elektrik ve su bulunmayan 6 sınıflı Medresetü’l Şüheda Okulu’nda dört duvarın ve akan çatının altında eğitim görmeye çalışan yaklaşık 320 öğrenci, yetersiz materyaller sebebiyle de oldukça zor durumdalar. Öğretmen kadrosunun motivasyonunu artırmak ve en önemlisi öğrencilere daha kaliteli eğitim imkanı sunabilmek için bölge okullarının ve yetimhanelerinin desteklenmesi gerekmektedir.

Program kapsamında kamplara ve yetimhanelere yapılan ziyaretlerde, oyuncak dağıtımları ile birlikte yüz boyama, balon uçurma ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bölgede İHH ve diğer yardım kuruluşlarının desteği takdire şayandır ancak Halep’ten gelen tahliyeler ve kış şartlarının da etkisiyle yardım ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Hakkın ve haklının yanında olmayı şiar edinmiş Müslümanlar olarak bizlerin desteğini mazlumlardan yana yöneltmesi gerekmektedir. Bu desteğin en önemli veçhelerinden birinin insani yardım olduğu aşikardır. Kardeşlerimize yardım aynı zamanda ahiretimize yatırımdır bilinci ile ensar-muhacir atmosferini her daim diri tutmalı ve adalaleti ikame etmek için mücadelemizi sürdürmemiz gerekmektedir.

Hesap günü Allah’a karşı mahçup olmamak duası ile...