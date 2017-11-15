Özel Okullar MEB Sınavıyla Öğrenci Alacak

TEOG'un kaldırılması sonrasında özel okulların nasıl öğrenci alacağı belli oldu.

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, sınavla öğrenci almak isteyen özel okullara Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınavın sonuçları kullanılarak yerleştirme yapılacağının netleştirildiğini belirtti.

Dal, "Özel okullara öğrenci alımına ilişkin kayıt takvimi geçen yıl olduğu gibi yapılacaktır. Kayıt süreci ve yerleştirmeye dair esaslar, Bakanlığımızın sınav sistemi ile ilgili açıklayacağı bilgiler çerçevesinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

AA