Özel Mürüvvet Evyap Okulları: Okullarımız Kapatılmadı

Anadolu Ajansının; “MEB tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatı tespit edilen okullara yönelik kapatma kararı verildi. Buna göre, Özel Mürüvvet Evyap anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, fen lisesi ve koleji FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatıldı.” şeklinde servis ettiği haber üzerine Özel Mürüvvet Evyap Okulları yönetimi şu açıklamada bulundu:

“Okula gelen görevliler, kendilerine verilen talimat gereği bilgisayarlara el koyacaklarını ve daha sonra da kapıları mühürleyeceklerini söylediler.

Ancak okul yönetiminin üst düzey bakanlık yetkilileri ve bazı milletvekilleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından okulu kapatmaya gelen görevliler hiç bir işlem yapmadan okuldan ayrıldılar.

Bugün bir yanlış anlaşılma sonucu kurumumuza bazı resmi makamlardan gelenler oldu. Bununla alakalı gerekli düzeltme yapıldı. Bir maddi hata olmuştur. Okulumuza gelen görevliler yarım saat içinde bütün işlemleri geri çekmişlerdir ve okulumuzdan ayrılmışlardır. Şu an itibariyle hiç bir sorunumuz yoktur ve eğitim öğretim devam etmektedir."

Özel Mürüvvet Evyap Okullarında binden fazla öğrencinin okuduğu bildirildi. MEB tarafından önce okulların FETÖ bağlantısı sebebiyle kapatıldığına dönük haberin servis edilmesi, ardından bu okulların kapatılmadığı okul yönetimin sözüyle sadece maddi bir hata olduğu açıklaması 15 Temmuz sonra yaşanan hukuk garabetlerden biri olarak önümüze çıkmış oldu.