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  4. Özel Mürüvvet Evyap Okulları MEB Tarafından Kapatıldı
Özel Mürüvvet Evyap Okulları MEB Tarafından Kapatıldı

Özel Mürüvvet Evyap Okulları MEB Tarafından Kapatıldı

​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul'da 5 okul hakkında kapatma kararı verildi.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul'da 5 okul kapatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatı tespit edilen okullara yönelik kapatma kararı verildi.

Buna göre, Özel Mürüvvet Evyap anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, fen lisesi ve koleji FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatıldı.

AA

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