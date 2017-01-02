Özel Kuvvetlere Saldırıya İlişkin İddianame Kabul Edildi

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 69 kişi hakkındaki iddianameyi kabul etti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 69 kişi hakkında düzenlenen iddianameyi kabul etti.

Mahkeme, sanıkların yargılanmasına 28 Şubat 2017'de, saat 10.00'da başlanmasını, 1 ve 2 Mart 2017'de de duruşmalara devam edilmesini kararlaştırdı.

Tutuklu 64 sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, sanıklardan 5'i hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama emrini kaldırılmasına ve bu sanıklar hakkında yeni yakalama emirleri yazılmasına karar verdi.

Savcılık, iddianameyi gönderirken davanın, Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin daha önce 18 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesini talep etmişti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tensipte davaların birleştirilmesine yönelik karar almadı. Ancak mahkemeler, yargılama devam ederken de davaları birleştirebiliyor.

İddianame

Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin iddianamede 69 sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "Terör örgütü üyesi olmak" ve "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından hapis cezasına çarptırılmaları talebiyle yargılanacak.

Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın "müşteki" olarak yer aldığı iddianamenin şüphelileri şunlar:

"Adem Loğa, Ahmet Aslan, Ahmet Müfi̇t Küçük, Ahmet Seçki̇n Vural, Ahmet Turan Yücedağ, Ali̇ Kapucu, Alperen Berat Durmuş, Baki̇ Ağyar, Beki̇r Kurt, Bi̇lal Tosun, Burak Kekli̇k, Cem Si̇nan Yenal, Emrah Şentürk, Emre Andıç, Engi̇n Kaya, Engi̇n Sevi̇nç, Ertuğrul Bozçal, Fahri̇ Ersoy, Faruk Erkul, Fati̇h Uysal, Fati̇h Rüştü Keten, Gökhan Mercan, Gürbüz Türk, Hali̇l Kuş, Harun Raşi̇t Aktaş, Hüseyi̇n Uğurer, Hüseyi̇n Uludağ, İlhami̇ Yıldız, Kadi̇r Aslan, Mehmet Durmaz, Mehmet Koç, Mehmet Kuşlu, Mehmet Raydemi̇r, Mehmet Ali̇ Çeli̇k, Mehmet Ali̇ Eser, Mehmet Yaşar Çeli̇k, Murat Aydın, Mustafa Avdan, Mustafa Koyuncu, Mustafa Sarıboğa, Muzaffer Han, Okan Türkmen, Osman Çolak, Osman Yalçın, Ökkeş Dursun Öztürk, Ömer Faruk Cavlazoğlu, Özgür Çi̇loğlu, Ramazan Kılıç, Rasi̇m Eşref Çıtak, Raşi̇t Özdi̇lek, Sedat Soysal, Selçuk Sert, Serkan Ak, Serkan Coşkun, Sezgi̇n Güney, Süleyman Menteş, Şenol Soylu, Şükrü Bülbül, Turgay Usanmaz, Ufuk Kaplan, Uğur Demi̇rtaş, Umut Coşkun, Ümi̇t Bak, Ümi̇t Burtaçoğlu, Veysel Ezgi̇n, Yakup Akkuş, Yalçın Damar, Yasi̇n Deri̇baş, Yıldıray Yılmaz."

İddianamede, "Darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin ifadelerinden, darbe teşebbüsünün anılan terör örgütünün lideri Fetullah Gülen'in bilgisi ve talimatı ile yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan maddi ve manevi zarardan, adı geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu anlaşılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimine ilişkin Ankara'da düzenlenen ilk iddianame olan ve Astsubay Halisdemir'in şehit edildiği Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 18 kişi hakkındaki iddianameyi daha önce kabul etmişti. Mahkeme, bu davanın görülmesine 21 Şubat 2017'de başlanmasına ve takip eden iki günde de devam edilmesine karar vermişti.

Buna ilişkin iddianamede, Astsubay Halisdemir tarafından öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi ile birlikte hareket ettiği kaydedilen 18 sanıktan 17'sinin dörder kez, Mihrali Atmaca'nın ise beş kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra bütün sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyordu.

AA