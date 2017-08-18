Özbekler Yargıtay Binasını Bastı

Ozodlik radyosuna konuşan Şevket Yunusov isimli Özbek, güneş altında beklemekten yorulan yaklaşık 400 kişinin Yargıtay kapılarını kırarak mahkeme bahçesine girdiğini söyledi.

Yunusov, Yüksek Mahkeme çalışanlarının, insanları birkaç saat beklemek zorunda bırakarak, kendilerini böyle bir eyleme provoke ettiğini önesürdü.

Olayda kimsenin yaralanmadığı ve Yargıtay binasına zarar verilmediği de bildirildi.

Özbekistan’ı 27 yıl dikta rejimi ile yöneten İslam Kerimov geçen sene vefat etmişti. Onun vefatından sonra ülkede özellikle sosyal medyada ve sosyal hayatta yeniden canlanma gözlemleniyor.