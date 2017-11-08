Özbekistan'ın Nüfusu 32 Milyon 512 Bine Ulaştı

2017 yılının ocak-eylül aylarında ülke nüfusunun yüzde 1,2 artışla 391 bin kişi arttığı kaydedilen açıklamada, bu dönemde yaklaşık 523 bin bebeğin dünyaya geldiği, yaklaşık 116 bin kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

QHA'da yer alan habere göre açıklamada, yılın dokuz ayında Özbekistan'ın 120 binden fazla göç aldığı, 136 bin de göç verdiğine dikkat çekilerek nüfusun yaklaşık yüzde 50,6'sının (16 milyon 451 bin kişi) şehirlerde, yüzde 49,4'ünün (16 milyon 60 bin kişi) da kırsal kesimde yaşadığı kaydedildi.

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında en genç ve hızla artan nüfusa sahip Özbekistan'ın yaklaşık yüzde 45'ini 18 yaşından küçükler, yüzde 60'ını çalışabilir nüfus oluşturuyor.

Ülkede 2016 yılında nüfus yüzde 1,7 artarak 1 Ocak itibarıyla 32 milyon 121 bine ulaşmıştı.