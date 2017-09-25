Özbekistan'da Zorla Çalıştırmaya Son Verildi

Özbekistan'da öğrenci, öğretmen, sağlık çalışanı ve memur kadrolarının zorla pamuk tarlalarından çalıştırılmasına son verildiği bildirildi.

Kun.uz haber sayfasına göre, yeni talimat Başbakan Abdulla Aripov tarafından verildi ve tarlalarda çalışan üniversite öğrencileri, öğretmenler ve tıbbi görevliler geri gönderilmeye başlandı.

Şimdi pamuk hasat çalışmalarına işsiz nüfusun ve ülke Gençlik Birliği'nin girişimiyle oluşacak "özel gençlik grupları"nın gönderilmesi bekleniyor.

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyayev 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliği ile "çocuk emeğını ve nüfusu zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak için etkili önlemler alındığını" söylemişti.