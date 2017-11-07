Özbekistan’da Hoparlörle Ezana İzin Çıktı

centralsaian.org sayfasının haberine göre, Özbekistan'da, vatandaşların talepleri doğrultusunda son on yılda ezan sadece cemaatin duyacağı şekilde cami içinde okunuyordu.

Taşkent'ten gelen haberlere göre, şimdilik okunan ezan camilerden 300-500 metre mesafede duyuluyor. Bununla birlikte, Özbek Müslümanlar yakında yetkililerin ezan sesini daha artıracağını umuyorlar. Yerel basına göre, şu anda ülkenin diğer bölgelerinde (Andijan ve Fergana illerinde) müezzinlere hoparlörler yardımıyla ezan okuma izni verildi.

Taşkent'te yaşayan bağımsız gazeteci Abdurrahman Taşanov, Özbekistan'daki camilerde hoparlörlerden ezan okumaya ay başından beri izin verildiğini söyledi. Ancak yetkililerin bu konuda yazılı talimat verdiği henüz bilinmiyor.